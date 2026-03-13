美軍KC-135加油機墜毀時載有5人 伊拉克武裝組織出面負責

由伊朗支持的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」出面，聲稱是該組織擊落美軍KC-135加油機。（美聯社）

美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，目前仍持續空襲伊朗，不過美軍1架KC-135空中加油機12日在伊拉克墜毀，一名美國官員透露，這架KC-135空中加油機墜毀當下機上有5人。此外，一個由伊朗支持的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」（The Islamic ​Resistance）出面，聲稱對此事負責。

綜合外媒報導，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）指出，這架KC-135空中加油機任務部署是輔助對伊朗的軍事行動，但墜機原因並非敵方攻擊，也不是友軍火力誤擊造成，而此次墜機事件涉及2架飛機。其中1架已安全降落，另1架則在伊拉克西部墜毀。

一名美國官員向《美聯社》透露，這架墜毀的KC-135加油機上至少有5名人員。報導指出，KC-135加油機通常配備3名機組人員，目前還不清楚這兩名額外增加的機組人員在此次飛行任務中負責什麼任務。

「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」透過聲明聲稱他們12日擊落了1架美軍加油機，強調擊落KC-135飛機是為了「捍衛我國的主權和領空」。

