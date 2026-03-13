為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗無人機戰術 英防相：普廷疑幕後推手

    2026/03/13 09:42 中央社
    英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，伊朗在與美國及以色列的戰爭中發動無人機攻擊的戰術，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能是當中採取部分戰術的「幕後推手」。（美聯社資料照）

    英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，伊朗在與美國及以色列的戰爭中發動無人機攻擊的戰術，可能受俄羅斯影響。

    法新社報導，希利說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能是伊朗在中東衝突中採取部分戰術的「幕後推手」。這場衝突始於2月28日美國和以色列對伊朗發動空襲。

    英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地本月1日遭受一架伊朗製無人機襲擊。希利告訴媒體，官員正在分析這架無人機，「以尋任何俄羅斯或其他外國零組件的證據」。

    當時無人機侵襲一座飛機庫，無人受傷。英國戰機當天擊落另外兩架飛往基地的無人機。

    希利視察倫敦西北城鎮諾斯伍德（Northwood）的英國軍事總部時說：「待我們掌握結果後會再向各位更新情況，並適度公開調查結果。」

    「但我認為，沒人會對普丁是伊朗部分戰術的幕後推手、甚至可能影響他們部分能力感到意外，畢竟目前因油價飆高而受益的世界領袖之一正是普丁。」

    俄羅斯是伊朗親密盟友，兩國去年同意互相協助對抗「共同威脅」。

    美國總統川普本月7日表示，沒有跡象顯示俄羅斯在這場戰爭中支援伊朗，但就算有也「幫助不大」。

    英國軍方聯合作戰部門主管裴利（Nick Perry）告訴希利，「確實」發現俄羅斯與伊朗之間存在關聯的跡象，包括伊朗運用無人機是「從俄羅斯學來」。

    英國陸軍准將福登（Guy Foden）向希利簡報時指出，駐守在伊拉克阿比爾（Erbil）國際聯軍基地的英軍昨天協助擊落兩架伊朗無人機。

