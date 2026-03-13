為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    現役最大！新加坡再撤中東公民 空軍A330運輸機自沙烏地返星

    2026/03/13 13:00 即時新聞／綜合報導
    空中巴士A330 MRTT可攜帶110公噸燃料，是世界上燃油容量最大的空中加油機。（彭博資料照）

    第2班協助新加坡公民撤離中東的新加坡空軍部隊軍機，已於13日清晨6時左右返抵樟宜國際機場，機上共載有81名新加坡人及其家屬。

    新加坡媒體《聯合早報》報導，新加坡國防部發布聲明稱，這架從沙烏地阿拉伯第2大城吉達（Jeddah）起飛的新加坡空軍A330多用途空中加油運輸機（Multi Role Tanker Transport，MRTT）於13日清晨5時59分抵達樟宜機場。

    返抵新加坡的81名乘客當中，有超過一半是在約旦留學的星國學生。若加上2天前執行的首趟撤離任務，新加坡武裝部隊已成功協助299名新加坡公民及其家屬從中東返國。

    聲明指出，已登記的新加坡公民優先登機後，機上剩餘座位也開放給澳洲、汶萊、印尼、菲律賓、斯里蘭卡和越南等國公民。「體現各國在危機時期相互協助的精神。」

    空中巴士A330 MRTT的載客量約達200人。公開資料顯示，在不使用額外油箱的情況下，A330 MRTT可攜帶110公噸燃料，是世界上燃油容量最大的空中加油機。新加坡空軍共擁有6架同型運輸機。

