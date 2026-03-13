為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中東衝突存在隱形之手？英國暗示普廷可能幕後操縱伊朗戰略

    2026/03/13 09:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國國防大臣希利12日暗示，伊朗在中東衝突中使用的無人機攻擊，可能受到俄羅斯影響。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    英國國防大臣希利12日暗示，伊朗在中東衝突中使用的無人機攻擊，可能受到俄羅斯影響。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    英國國防大臣希利（John Healey）12日暗示，伊朗在中東衝突中使用的無人機攻擊，可能受到俄羅斯影響。

    根據《法新社》報導，希利表示，俄羅斯總統普廷的「隱形之手」（hidden hand），可能是伊朗在中東衝突中採取某些戰術的關鍵。

    希利告訴記者，英國官員正在分析3月1日襲擊英國位於塞浦路斯阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地的伊朗製造無人機，以尋找任何俄羅斯或其他外國零件的證據。

    希利說「一旦掌握任何調查結果，我們將及時通報並予以公布。但我認為沒有人會對普廷的隱形之手可能在一些伊朗戰術背後感到驚訝，尤其是目前受益於高油價的世界領袖之一正是普廷。」

    英國聯合行動司令佩里（Nick Perry）也告訴希利，有確鑿跡象表明俄羅斯和伊朗之間存在聯繫，包括伊朗從俄羅斯那裡學到如何使用無人機。

    另外美國總統川普7日表示，他沒有跡象顯示俄羅斯在戰爭中支持伊朗。川普補充，如果俄羅斯有支持伊朗，也幫不上太多忙（not helping much）。

    圖
    圖 圖 圖
