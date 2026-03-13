作用力與反作用力！ 謝金河：中國正努力幫助日本再次偉大

中國外交部長王毅在「兩會」期間以嚴厲口吻強調，台灣永遠都不會是國家。（美聯社資料照）

香港中文大學公共政策學院院長鄭永年近日撰文稱，必須預防日本成為東亞的以色列，他強調，這次美以聯手出擊，以色列儼然成為美國的「馬前卒」，提醒中國要慎防日本成為類似角色。對此財信傳媒董事長謝金河指出，其實中國正是日本再次偉大的推手；以作用力與反作用力來比喻，中國一直用力在幫助日本及台灣，「只是中國沒有感覺」。

謝金河12日在臉書發布貼文稱，去年日本首相高市早苗就任，她的一席「台灣有事」答詢，引來中國駐日本大阪總領事薛劍要對她「斬首」的言論，中日局勢空前緊張。此後中國不斷把衝突對立的態勢升高，不但全面中止赴日旅遊；在黃海、釣魚台實施軍演；日本歌手在中國的演唱會也全面喊停。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，中國原以為全面施壓，日本一定會出面道歉，沒想到高市很堅定，北京的喊話也愈講愈狠。在前首相岸田文雄、石破茂的時代，日本人很害怕中國不高興，處處自我設限；這次到了高市執政全然不一樣，沒想到高市立場愈堅定，就愈受歡迎。

今年高市鼓足勇氣解散國會，接受新的民意考驗，孰料自民黨竟獨拿316席，一舉跨過修憲門檻。謝金河直言，中國在過程中扮演強力助攻的角色。更可貴的是日本年輕人全面覺醒，大家紛紛期盼日本成為正常國家，中國讓日本人團結一致、把日本推向新時代。

謝金河表示，「這讓我想起辯證唯物法的作用力與反作用力，矛盾的同一性與鬥爭性，動力與制約，使力愈大，反作用力也愈大！就像大禹治水能成功，是因為他用疏導的方式取代鯀的圍堵。中國對待台灣也是這樣！」

這次「兩會」中國外交部長王毅以嚴厲口吻強調，台灣永遠都不會是國家。謝金河反駁稱，事實上台灣從1911年的中華民國迄今，一直都存在，台灣有領土，主權，也能選出自己的總統。

謝金河說，王毅愈說台灣不是國家，現在全世界都會努力證明台灣是一個國家；中國愈封鎖台灣，台灣會想盡辦法走出去。這次行政院長卓榮泰到日本東京巨蛋看球，「中國快抓狂，台灣的第五縱隊全力圍剿卓院長，中國可能意識到封鎖逾70年的日本國境大門可能快開了！」

謝金河分析，接下來可以預見，日本很快會成為世界軍工大國及強國，中國的步步進逼，竟成為日本再進化的原動力。「動不動就用恐嚇手段，會不斷製造反作用力，中國一直用力在幫助日本及台灣，只是中國沒有感覺！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法