二戰英雄不敵水獺？英國紙鈔改版 移除邱吉爾引反彈

英國紙鈔設計將迎來重大改版，曾帶領英國走過二戰的前首相邱吉爾（Winston Churchill），未來將從5英鎊紙鈔上移除，改以英國原生野生動物與自然景觀取代，引發部分政界人士反彈，直言邱吉爾不該被水獺或獾等動物取代。

《法新社》報導，除了邱吉爾外，現行10英鎊、20英鎊及50英鎊紙鈔上的小說家珍．奧斯汀（Jane Austen）、畫家透納（J. M. W. Turner）以及數學家兼密碼破譯者圖靈（Alan Turing），也將隨新版紙鈔設計逐步退場。

英格蘭銀行表示，未來新一系列紙鈔將改以英國本土野生動物為主題，搭配植物與地景圖像，藉此展現英國另一項重要特色。可能納入設計的動物包括獾、水獺、青蛙、刺蝟、倉鴞與蠑螈等，但最終圖案仍須經過公眾諮詢後決定，預計將於2026下半年蒐集相關意見。

英格蘭銀行首席出納官克里蘭（Victoria Cleland）表示，推出新版紙鈔的主要考量之一，是提升防偽能力。她指出，自然主題有助於紙鈔防偽設計，也能同時展現英國豐富的野生動物資源。

這項改版決定引發部分英國政界人士批評。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，雖然支持展現英國野生動物之美，但邱吉爾曾帶領英國與整個歐洲對抗法西斯主義，「他值得比被一隻獾取代更好的對待」。

保守黨國會議員伯格哈特（Alex Burghart）也強調，邱吉爾贏得了自己在5英鎊紙鈔上的地位，不應被水獺取代，更不該讓「塑造這個國家的偉大人物」被遺忘。

