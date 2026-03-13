伊朗艦艇太靠近「林肯號」航艦 被美軍艦砲、直升機集火攻擊

有美國官員透露，本週稍早有伊朗艦艇因為過於靠近「林肯號」，被美軍擊火攻擊。（法新社）

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲行動後，伊朗眾多軍備已被摧毀，不過在美軍行動初期，伊朗宣稱伊朗軍方向美軍「林肯號」航空母艦發射飛彈並命中，被美國中央司令部發文打臉。不過有美國官員透露，本週稍早有伊朗艦艇因為過於靠近「林肯號」，被美軍擊火攻擊。

兩名美國官員向美國《CBS NEWS》透露，此事件發生在本週稍早，當時有一艘伊朗艦艇太過靠近「林肯號」，一艘美軍海軍艦艇用船上的Mk 45艦砲向伊朗艦艇開火。不過官員提到，他不清楚是「史普魯恩斯號」（USS Spruance）或「墨菲號」（USS Michael Murphy）哪一艘驅逐艦開火。

除了海軍艦艇開炮，一架直升機對這艘伊朗艦艇發射兩枚地獄火飛彈，而目前仍不清楚是哪種型號的直升機，但有可能是海軍的「海鷹」直升機，或是陸戰隊的「蝰蛇」攻擊直升機。針對美軍對伊朗艦艇開火一事，《CBS NEWS》詢問負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM），中央司令部對此僅表示：「無可奉告。」

