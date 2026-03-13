為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普稱戰事進展迅速 伊朗付出巨大代價

    2026/03/13 09:52 中央社
    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在接班後首度公開發言中誓言反抗。美國總統川普今天則表示，對伊朗戰事進展「非常迅速」，伊朗「正付出巨大代價」。（歐新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在接班後首度公開發言中誓言反抗。美國總統川普今天則表示，對伊朗戰事進展「非常迅速」，伊朗「正付出巨大代價」。（歐新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在接班後首度公開發言中誓言反抗。美國總統川普今天則表示，對伊朗戰事進展「非常迅速」，伊朗「正付出巨大代價」。

    法新社報導，川普在白宮表示：「針對伊朗的情勢進展非常迅速，一切很順利，我們的軍隊無可匹敵。」

    他偕同夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席婦女歷史月活動時還說：「他們確實是充斥恐怖與仇恨的國家，如今正付出巨大代價。」

    川普近日就戰爭進展發出矛盾的訊息，稱「我們贏了」伊朗，戰爭「很快」就會結束，但同時又堅稱有必要繼續戰鬥。

    對於穆吉塔巴接班後首度發聲誓言報復，強調伊朗必須持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），川普並未直接回應。

    隨著這條戰略水道的油輪運輸幾乎全面停滯，全球油價飆升。

    川普今天稍早在社群媒體上表示，阻止伊朗「邪惡帝國」取得核武更重要。

