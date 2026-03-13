打臉新任最高領袖？伊朗駐聯合國大使：不會封鎖荷姆茲海峽

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼12日表示，德黑蘭不會關閉荷姆茲海峽，但維護該航道安全是伊朗的既有權利。（路透資料照）

聯合國安全理事會已通過決議案，譴責伊朗意圖封鎖重要石油要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的任何行為或威脅。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）12日表示，德黑蘭不會關閉荷姆茲海峽，但維護該航道安全是伊朗的既有權利。

已故伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）12日發布他繼任最高領袖以來首次談話，呼籲伊朗人民團結一致，並警告將持續關閉荷姆茲海峽作為「施壓工具」。

路透報導，談及新任最高領袖穆吉塔巴發表的最新言論時，伊拉瓦尼說：「我們不會封鎖荷姆茲海峽，但維護這條水道的和平與安全是我們的既有權利。」

回答記者提問之前，伊拉瓦尼先向各國媒體宣讀了一份事先準備好的聲明，聲明指出，「伊朗完全尊重並持續致力維護海洋法建立的航行自由原則。」

但聲明強調，「然而包括荷姆茲海峽在內，該地區目前的局勢，並非伊朗依法行使自衛權的結果。相反的，這是美國對伊朗發動侵略、損害區域安全等破壞性行為的直接後果。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為通過荷姆茲海峽的船隻提供護航。對此，伊拉瓦尼12日拒絕發表任何回應。

美國與以色列於2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，並持續轟炸伊朗多處地點後，伊朗多次朝行經荷姆茲海峽的商船開火，同時對波斯灣國家發動攻擊作為報復。

