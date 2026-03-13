貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻提供護航。

路透社報導，貝森特說：「我認為，一旦軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為船隻提供護航。」

請繼續往下閱讀...

他表示，這項護航計畫將在美國「完全掌控空域，且（伊朗）重建飛彈能力被徹底削弱」後立即啟動。

美國、以色列打擊伊朗，以及德黑蘭隨後回擊，已經加劇區域緊張局勢，通過荷莫茲海峽航運幾乎陷入停滯。荷莫茲海峽是中東油氣輸運的重要通道，航運受阻導致能源價格飆漲。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）警告，除非美、以停止攻擊，否則將封鎖波斯灣的石油輸出，這使得全球經濟面臨更大風險。

貝森特說：「事實上，目前仍有油輪通過海峽，包括伊朗的油輪，我相信還有一些懸掛中國旗幟的油輪。因此我們知道他們並沒有在海峽布設水雷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法