美軍KC-135加油機墜毀伊拉克 美方證實：非友軍誤擊

美軍1架KC-135空中加油機在伊拉克墜毀。（歐新社）

美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，目前仍持續空襲伊朗。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）12日指出，美軍1架KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，目前正展開救援。

美國中央司令部指出，這架KC-135空中加油機任務部署是輔助對伊朗的軍事行動，但墜機原因並非敵方攻擊，也不是友軍火力誤擊造成，而此次墜機事件涉及2架飛機。其中1架已安全降落，另1架則在伊拉克西部墜毀。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，1名美國官員提到，另一架涉事飛機同樣是KC-135空中加油機。航班追蹤網站「 FlightRadar24」指出，有一架KC-135加油機於12日晚間準備在以色列特拉維夫（Tel Aviv）降落前宣布進入緊急狀態。

這也是「史詩怒火行動」中第4架美軍公開承認墜毀的飛機。美軍3月2日曾證實，有3架F-15E「攻擊鷹」戰機在科威特發生的友軍誤擊事件中被擊落，但6名機組人員均安全彈射逃生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法