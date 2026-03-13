反制中國侵擾！印尼澳洲擬擴大安全合作 將納入日本與巴紐

印尼國防部長夏弗里（左）12日與澳洲防長馬勒斯（右）會晤後表示，印尼與澳洲正計畫擴大雙邊安全合作，並納入日本與巴布亞紐幾內亞。（法新社）

在南海情勢緊繃之際，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）12日與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）會晤後表示，印尼與澳洲正計畫擴大雙邊安全合作，並納入日本與巴布亞紐幾內亞。

路透報導，夏弗里表示，將發展印尼、澳洲與日本，以及印尼、澳洲與巴紐之間的三邊安全合作。

請繼續往下閱讀...

印尼與澳洲上月簽署一項安全條約，承諾若任何一國受到威脅，雙方將進行磋商。夏弗里表示，印尼與澳洲將在情報分享上合作，但未提供細節。

夏弗里指出，他和馬勒斯討論在北摩鹿加省（North Maluku）摩羅泰島（Morotai）開發國防訓練設施的可能性，並提議升級現有的國防基礎設施，「我們將共同合作來改善並加以利用」。

馬勒斯則向媒體表示，摩羅泰島的設施將屬於印尼，「但我們認為，澳洲將有機會在那裡參與訓練」，如何使用該設施則由印尼決定。

夏弗里也表示，來自菲律賓、澳洲與新加坡等國的軍事人員，將獲准使用該設施，以及另一個正與新加坡共同開發、位於北加里曼丹省（North Kalimantan）的設施。

印尼並非南海主權爭議聲索國，但中國宣稱的「9段線」範圍，涵蓋印尼納土納群島的專屬經濟海域，相互重疊。納土納附近海域盛產鮪魚和鰹魚，但長期以來一直遭到來自中國和其他國家的漁船的非法捕撈。中國也聲稱對納土納海域的天然氣等資源擁有主權。日本正考慮協助印尼強化海上監視能力，納土納是候選地點之一。

夏弗里還說，印尼已準備好為加薩（Gaza）的國際安全部隊部署軍隊，但這取決於美國總統川普的「和平理事會」（Board of Peace），以及中東衝突的動態。

他表示，印尼原本準備派遣2萬名士兵，但現在準備分階段部署8000人；這項縮減規模的決定，是為了回應參與該倡議的其他國家承諾派遣數百人，「我們隨時準備行動，但正等待和平理事會的最新發展。我現在無法證實任何事情，因為局勢瞬息萬變。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法