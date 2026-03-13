美國密西根州猶太會堂遇襲　傳槍手已死

美國警方表示，一名身分不明的襲擊者今天在密西根州底特律（Detroit）郊區一處猶太會堂與維安人員交火，隨後有媒體報導，這名槍手已經死亡。

法新社報導，奧克蘭郡（Oakland County）警長告訴記者，至少一人來到這處猶太會堂，維安人員發現後，與他發生槍戰。

請繼續往下閱讀...

路透社隨後引述其他媒體報導，涉案槍手已經死亡。

密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）譴責發生在西布倫菲爾德（West Bloomfield）以色列聖殿猶太會堂（Temple Israel Synagogue）的這起襲擊事件。

她表示：「這令人心碎。密西根州猶太社群應該要能平靜地生活與實踐他們的信仰。」

電視台畫面顯示，大批執法人員聚集在底特律郊區這處猶太會堂周邊，且可以看到建築物冒出濃煙，疑似有火災發生。

當地媒體報導，襲擊者曾駕車衝撞這棟建築物。

底特律猶太聯盟（Jewish Federation of Detroit）表示，相關猶太機構已實施預防性封鎖，並呼籲遠離事發區域。

聯邦調查局（FBI）底特律分局表示，已與其他機構一同在現場因應這起槍擊案。（編譯：楊昭彥）1150313

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法