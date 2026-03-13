中國人大通過民族團結法獨尊漢語 挨批加強同化、打壓少數民族母語

中國全國人大會議通過「民族團結進步促進法」，言明獨尊漢語，挨批是進一步打壓與同化少數民族、侵蝕其身份認同，企圖挑戰「民族團結」者恐被扣上分離主義分子的帽子，遭法律制裁。（歐新社）

中國第14屆全國人民代表大會第4次會議12日表決通過號稱旨在鑄牢中華民族共同體意識、推進以中共為核心的中華民族偉大復興的「民族團結進步促進法」，由於該法言明獨尊普通話（漢語），還要打造所謂「互嵌式」社區環境，挨批是進一步打壓與同化中國境內少數民族、進一步侵蝕少數民族的身份認同，恐導致企圖挑戰「民族團結」者被扣上分離主義分子的帽子，遭法律制裁。

外國媒體報導，總共64條的促進法在會議閉幕當天，以2756票贊成、3票反對、3票棄權通過，今年7月1日起正式施行。中國官方承認的民族共有56個，其中漢族佔全國14億人口的91％，官方語言也是漢語；藏族、蒙古族、回族、滿族與維吾爾族等55個少數民族，則僅佔全國人口8.9％。

儘管中國憲法與相關法律保障少數民族的自治權與母語權，但據信基於維穩而祭出的新法，在實務上恐將凌駕其上。新法除言明民族團結進步不受外部勢力干涉，第15條還明確規定全面推廣普及國家通用語言文字，並對教育教學用語用字、公務用語用字、公共場合使用國家通用語言文字等方面，做出具體規定，包括推動學前兒童學會漢語。

此舉被批「嚴重背離」鄧小平時代保障少數民族母語權的政策，企圖切斷少數民族兒童與其認同、歷史與文化的聯繫，將不擅長漢語的少數民族邊緣化。

研究中國少數民族政策變遷的澳洲墨爾本拉特普大學新疆問題專家雷國俊（James Leibold）指出，新法形同預告中共當初承諾的少數民族自治已死，堪稱是中國國家主席習近平對民族政策進行「重大反思」的巔峰之作。

此外，新法還規定各公私立單位、社會組織、宗教團體、甚至軍隊，都必須致力促進民族團結（第42條至第48條），以及規定推動互嵌式社區環境建設，完善各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件（第22條）。此舉旨在鼓勵漢族與其他少數民族互遷到對方社區，以促進少數民族地區的發展。但專家認為，最後恐怕只會造成少數民族社區的瓦解。

「人權觀察」亞洲區副主任王松蓮說，新法的目的並非確保各民族平等，因為相關政策都是強加於少數民族，「真正包容的模式不會阻止少數民族兒童說母語」。

哈佛大學法律學者阿薩特（Rayhan Asat）指出，這部法律「是政府的戰略工具，為各種侵犯人權的行徑提供藉口」。她提到自己的弟弟因被控「煽動民族歧視與仇恨」，而在新疆服刑15年，但家人從未收到正式的逮捕或審判通知。

