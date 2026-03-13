為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東航班大亂！私人包機需求暴增 5小時航程要價台幣400多萬

    2026/03/13 06:02 國際新聞中心／綜合報導
    自從美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區撤離的私人包機需求激增，負擔得起的民眾紛紛支付天價，搶著逃離該地區。（歐新社檔案照）

    自從美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區撤離的私人包機需求激增，在數以萬計的旅客受困下，負擔得起的民眾紛紛支付天價，搶著逃離該地區。

    美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，這場始於2月28日的戰爭，引發波斯灣地區自新冠肺炎（COVID-19）疫情以來最大規模的航空交通大亂；由於持續的飛彈與無人機攻擊導致空域關閉，商業航班營運受到嚴重干擾。

    儘管部分航空公司正重新開放數量有限的航線，但財力雄厚者已找到避開這場混亂的方法：包下私人飛機。

    私人飛機公司AirX董事長兼創辦人馬修斯（John Matthews）向CNN表示，由於中東部分區域的商業航班大幅縮減，班次也可能隨時取消，私人包機的需求在最近幾天大幅增加。

    馬修斯指出，這些需求主要來自富裕家庭、重新安置高階主管的跨國企業、體育隊伍，以及巡迴演出的劇組等仍需集體行動的大型團體。

    私人包機公司SHY Aviation執行長福斯特（Bernardus Vorster）告訴CNN，一般而言，從阿曼首都馬斯開特（Muscat）、杜拜和沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）起飛的私人飛機航班，約有10到15架次，但本月4日飆升至98架次。

    福斯特表示，需求增加、可用飛機數量有限，以及保險成本上升，都導致機票價格高於平常水準。此外，在絕大多數情況下，飛機都是空機返回該地區，意味著客戶必須支付雙程費用。

    福斯特說，其中一個航班是12人和他們的狗，從馬斯開特飛往土耳其伊斯坦堡，5小時的航程花費14萬5000美元（約462萬台幣）。而相同航班在衝突爆發前，大約只需6萬美元（約191萬台幣），相當於上漲142％。

    福斯特解釋，衝突初期，馬斯開特和利雅德是首選的出發機場，因為空域和飛航走廊較可預測，但後來杜拜變得更受歡迎，因為有許多試圖離開該地區的人。

    然而，由於成本令人望之卻步且運能不足，私人包機並無法大幅減少中東地區的航空大亂。馬修斯指出，私人包機無法取代商業航空網絡的規模，但它能在定期航班服務中斷時，為需要快速移動的組織和團體提供可控的機動性。

    福斯特也坦承，由於載客人數少，私人包機對整體危機的緩解作用極為有限。該地區目前可用的私人飛機約維持在40到50架，但平均1架飛機僅可搭載12人。過去1週，約有120人搭乘該公司安排的航班離開中東。

    目前有數萬人正試圖離開該地區。在商業航班營運受到嚴重干擾後，各國政府正努力提供撤僑航班。美國國務院9日表示，已協助安排超過20架次包機，並從該地區撤離數千名美國人。

