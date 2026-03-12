為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    燒錢！對伊開戰前6天耗費破百億美元 美議員憂軍備掏空

    2026/03/12 22:20 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    中東局勢劇烈震盪，川普政府官員向國會披露，美伊戰爭開打僅六天，美國已耗費至少113億美元。儘管川普對外宣稱戰爭「已獲勝」，但這場自二月底爆發的衝突，引發全球能源市場混亂、伊朗境內上百萬人流離失所，甚至波及歐洲核能設施，美軍彈藥庫存耗損也引發國會高度憂慮。

    據《路透》報導，知情人士週三透露，川普政府官員在一場參議院閉門會議中提出預估，指出對伊戰爭前六天的開支已達113億美元（約新台幣3600億元）。其中，光是戰事首兩日的空襲行動，就消耗了價值56億美元的彈藥。據悉，白宮近期將向國會提交增撥經費的請求，部分官員估計申請金額可能高達500億美元。

    這場針對伊朗的軍事行動始於2月28日，由美以兩國聯手發動空襲，隨後擴及黎巴嫩。目前已知衝突造成約2000人死亡，多數為伊朗與黎巴嫩籍。戰火同時導致荷姆茲海峽停擺，全球石油日產量損失達1000萬桶。聯合國難民署指出，伊朗境內已有320萬人流離失所，人道危機正迅速惡化。

    美國國會議員對此表達深切擔憂，認為長期衝突將耗盡美軍彈藥庫存，特別是在國防工業產能已趨飽和的當下。民主黨議員更要求政府官員公開宣誓作證，說明這場戰爭的預計持續時間，以及戰後對伊朗的治理計畫。

    此外，戰事也引發了跨國網路安全威脅。波蘭政府週四表示，成功攔截一起針對國家核能研究中心的網路攻擊，初步跡象顯示駭客來自伊朗。目前全球正面臨能源供應中斷、龐大人道難民潮，以及數位國安威脅等多重衝擊，國際局勢已陷入極度不穩定的狀態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播