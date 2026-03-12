燒錢！對伊開戰前6天耗費破百億美元 美議員憂軍備掏空

美國總統川普。（美聯社）

中東局勢劇烈震盪，川普政府官員向國會披露，美伊戰爭開打僅六天，美國已耗費至少113億美元。儘管川普對外宣稱戰爭「已獲勝」，但這場自二月底爆發的衝突，引發全球能源市場混亂、伊朗境內上百萬人流離失所，甚至波及歐洲核能設施，美軍彈藥庫存耗損也引發國會高度憂慮。

據《路透》報導，知情人士週三透露，川普政府官員在一場參議院閉門會議中提出預估，指出對伊戰爭前六天的開支已達113億美元（約新台幣3600億元）。其中，光是戰事首兩日的空襲行動，就消耗了價值56億美元的彈藥。據悉，白宮近期將向國會提交增撥經費的請求，部分官員估計申請金額可能高達500億美元。

這場針對伊朗的軍事行動始於2月28日，由美以兩國聯手發動空襲，隨後擴及黎巴嫩。目前已知衝突造成約2000人死亡，多數為伊朗與黎巴嫩籍。戰火同時導致荷姆茲海峽停擺，全球石油日產量損失達1000萬桶。聯合國難民署指出，伊朗境內已有320萬人流離失所，人道危機正迅速惡化。

美國國會議員對此表達深切擔憂，認為長期衝突將耗盡美軍彈藥庫存，特別是在國防工業產能已趨飽和的當下。民主黨議員更要求政府官員公開宣誓作證，說明這場戰爭的預計持續時間，以及戰後對伊朗的治理計畫。

此外，戰事也引發了跨國網路安全威脅。波蘭政府週四表示，成功攔截一起針對國家核能研究中心的網路攻擊，初步跡象顯示駭客來自伊朗。目前全球正面臨能源供應中斷、龐大人道難民潮，以及數位國安威脅等多重衝擊，國際局勢已陷入極度不穩定的狀態。

