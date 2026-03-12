可製造逾10枚核彈頭！ 以國消息人士：戰爭成敗取決於濃縮鈾去向

位於伊朗伊斯法罕市郊外的一處鈾轉換設施。（美聯社檔案照）

英國衛報12日引述多名以色列安全與情報界消息人士說法，稱美以對伊朗發動的這場衝突最終是否成功，關鍵不在於軍事破壞規模，而在於一批約440公斤高濃縮鈾的命運。這批材料在去年6月美軍空襲後，被掩埋於伊朗山區，其數量足以製造10枚以上核彈頭。

儘管伊朗在持續近兩週的轟炸中遭受重創，甚至最高領袖哈米尼遇刺身亡，但伊朗政府仍穩固掌權。與此同時，美國總統川普也公開表示，正考慮結束這場成本日益高昂的戰爭。

一名前以色列高階官員表示：「這440公斤濃縮鈾是檢驗戰爭結局最清晰的試金石。我們必須確保它被運出伊朗，或是由一個我們信任的政權嚴格監管。」報導指出，若伊朗政權仍能掌控這批材料，德黑蘭可能加速將其轉化為核武。以色列前軍事情報研究部門副主任羅森伯格（Joab Rosenberg）警告，若戰爭結束時伊朗政權雖受重創卻仍握有濃縮鈾，將是一場「代價慘重的勝利」，因為「伊朗百分之百會奔向核武」。

分析人士也指出，哈米尼遇刺反而可能使核威脅更加複雜。過去數十年，哈米尼雖推動伊朗建立可轉為軍用的核能力，但始終未下令製造核武。然而，其可能繼承人、兒子穆吉塔巴對核計畫的立場仍不明朗。部分以色列情報人士擔心，新領導層可能更傾向跨越核武門檻。

另一方面，部分以色列情報與軍事專家坦言，期待空襲能直接導致伊朗政權垮台，從一開始就不切實際。消息人士說，以色列在對伊朗發動軍事攻擊時，並未制定具體可行的「政權更迭」計畫，部分決策者原先期待空襲可能引發伊朗民眾起義，但如今不得不承認這是出於「一廂情願」的判斷。

以色列情報機構「摩薩德」前研究主管夏恩（Sima Shine）指出，單憑轟炸很難立即引發政權更迭，而自美以行動開始以來，也未出現大規模民眾起義，或安全部隊倒戈的跡象。

近兩週空襲已摧毀或削弱伊朗大量軍事能力，包括飛彈、發射器、軍工供應鏈以及相關軍事與科研人員。部分以國官員認為，以軍從軍事角度已接近完成主要任務。不過，多名前以國官員警告，若伊朗政權在戰後仍掌權，受重創的伊朗可能因生存危機感，而加速推進核武化。此外，以色列若無法將軍事成果轉化為外交與政治資本，也可能在區域與國際舞台上陷入更深孤立。

