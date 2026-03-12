中東局勢延燒虛擬世界？ 波蘭核研中心遭網攻 調查來源指向伊朗

波蘭數位事務部長高夫科夫斯基。（歐新社）

波蘭政府週四（12日）證實，波蘭國家核子研究中心近日遭到網路攻擊，初步調查顯示攻擊源頭指向伊朗。此事件發生於中東局勢劇烈動盪之際，波蘭首座核電廠正值建設階段，國安單位對此不敢掉以輕心。

據《路透》報導，波蘭數位事務部長高夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）接受當地電視台採訪時指出，波蘭的國家核子研究中心在過去幾天內遭遇網攻。他強調，雖然攻擊規模不算巨大，但確實存在試圖突破安全防護的企圖，所幸已被成功攔截，目前該研究中心處於安全狀態。

高夫科夫斯基表示，根據初步追蹤的攻擊媒介顯示，網攻來源與伊朗有關。然而，他也審慎提到，這些指標有可能是攻擊者為了隱藏真實所在地而故意留下的「誤導訊息」。波蘭政府目前正針對相關事證進行最後核實，若有明確證據將進一步對外公布。伊朗駐華沙大使館對此尚未做出回應。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭多次宣稱遭到各類網攻。儘管莫斯科方面一再否認，但波蘭基礎設施的安全性始終處於高壓狀態。尤其在2月28日美、以兩國對伊朗發動空襲、擊殺伊朗最高領袖後，中東衝突波及全球能源供應，海路運輸受阻，國際地緣政治風險已延伸至虛擬世界。

