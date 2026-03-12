為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    比哈米尼更殘暴！ 昔同窗驚爆穆吉塔巴「癡迷世界末日」

    2026/03/12 22:26 即時新聞／綜合報導
    新任伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

    新任伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

    穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接替亡父哈米尼（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖以來，至今未公開露面，有關他受重傷，甚至早已罹難，但被拿來當煙幕彈的消息層出不窮，都被伊朗官方否認，強調「平安且安好」。但穆吉塔巴的神秘性受到外界關注，相關軼聞滿天飛，更有昔日同窗透露，穆吉塔巴這個人比他的父親還要更危險，因為他「癡迷於世界末日」！

    根據《每日郵報》報導，伊朗流亡官員拉賈比（Jaber Rajabi）曾是伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的外交政策顧問，但之後他開始公開批評伊朗在中東的軍事政策、革命衛隊（IRGC）的行動和國內政治體制，2021年後被迫流亡阿聯酋。而拉賈比曾經和穆吉塔巴在伊朗庫姆（Qom）的宗教學院一同學習。

    拉賈比對外警告，這名新任的最高領袖比他的父親哈米尼更加殘酷冷血，而且更善於說謊和操控局勢，情緒不像哈米尼那樣容易溢於言表。拉賈比驚吐，在庫姆神學院求學期間，穆吉塔巴時常談到末日論，而且能看出他非常癡迷於世界末日，甚至相信自己會在加速人類走向末日時刻的過程中，會扮演關鍵角色。拉賈比還說，穆吉塔巴根本不在乎自家子民的性命，更遑論其他國家人民的生命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播