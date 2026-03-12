比哈米尼更殘暴！ 昔同窗驚爆穆吉塔巴「癡迷世界末日」

新任伊朗最高領袖穆吉塔巴。（路透）

穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接替亡父哈米尼（Ali Khamenei）成為伊朗最高領袖以來，至今未公開露面，有關他受重傷，甚至早已罹難，但被拿來當煙幕彈的消息層出不窮，都被伊朗官方否認，強調「平安且安好」。但穆吉塔巴的神秘性受到外界關注，相關軼聞滿天飛，更有昔日同窗透露，穆吉塔巴這個人比他的父親還要更危險，因為他「癡迷於世界末日」！

根據《每日郵報》報導，伊朗流亡官員拉賈比（Jaber Rajabi）曾是伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的外交政策顧問，但之後他開始公開批評伊朗在中東的軍事政策、革命衛隊（IRGC）的行動和國內政治體制，2021年後被迫流亡阿聯酋。而拉賈比曾經和穆吉塔巴在伊朗庫姆（Qom）的宗教學院一同學習。

拉賈比對外警告，這名新任的最高領袖比他的父親哈米尼更加殘酷冷血，而且更善於說謊和操控局勢，情緒不像哈米尼那樣容易溢於言表。拉賈比驚吐，在庫姆神學院求學期間，穆吉塔巴時常談到末日論，而且能看出他非常癡迷於世界末日，甚至相信自己會在加速人類走向末日時刻的過程中，會扮演關鍵角色。拉賈比還說，穆吉塔巴根本不在乎自家子民的性命，更遑論其他國家人民的生命。

