    首頁 > 國際

    中東戰火持續 聯合國：伊朗境內320萬人淪難民

    2026/03/12 20:21 即時新聞／綜合報導
    伊朗境內流離失所的人數飆升至320萬人。（美聯社）

    中東戰火持續，聯合國難民署（UNHCR）週四（12日）發布警告指出，自2月28日衝突爆發以來，伊朗境內流離失所的人數已飆升至320萬人。隨著戰事持續，難民人數恐進一步攀升。聯合國官員強調，當地人道需求正呈「憂慮式升級」，呼籲國際社會關注這場日益惡化的生存危機。

    據《路透》（Reuters）報導，聯合國難民署在最新聲明中指出，這項驚人的數字是基於對流離失所家庭數量的初步評估。自衝突爆發不到兩週的時間內，大規模的人口移動，已對伊朗境內各地的安置能力造成極大壓力。

    UNHCR表示，只要敵對行動未能停止，難民人數預計將持續增加。報告分析，由於武裝衝突波及範圍擴大，許多家庭被迫棄守家園，尋求更安全的避難所，這不僅標誌著衝突的劇烈程度，更預示著後續人道救援任務的艱巨挑戰。

    目前，聯合國各相關機構正密切監控當地局勢，並根據初步數據調整援助計畫。分析人士認為，難民人數的快速增長，已超出地方政府的負荷，若國際援助無法及時介入，當地可能面臨嚴重的糧食、醫藥及衛生設施短缺。

    難民署重申，將持續追蹤戰區內受難民眾的動向，並要求衝突各方確保人道救援通道的暢通，以防止這場人道災難演變成更大規模的地區動盪。

