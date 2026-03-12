為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國男「走私2千隻螞蟻」在肯亞被捕 可能抓到大魔頭

    2026/03/12 22:31 即時新聞／綜合報導
    肯亞首都的機場抓到中國男子試圖走私大量活體螞蟻；示意圖。（美聯社）

    中國籍張姓男子涉嫌走私2000多隻螞蟻，在肯亞機場被逮捕。去年5月，肯亞法院曾判試圖將數千隻活體蟻后偷運出境的4名男子1年監禁或 7700美元（約新台幣24.7萬）罰款，調查人員懷疑張男是走私集團的主謀，但他去年似乎使用不同的護照離開肯亞。

    BBC》報導，張男在肯亞首都奈洛比的機場接受安檢時被攔下，準備運往中國的行李中發現大量活體螞蟻。張男尚未回應相關指控，但調查人員在法庭上說，張男與去年在肯亞被瓦解的螞蟻走私集團有關。

    肯亞野生動物管理局（KWS）去年曾警告，歐洲和亞洲對螞蟻的需求正在增加。這種螞蟻的學名是巨首收穫蟻（Messor cephalotes），一些收藏者把它們當作寵物飼養。

    檢察官姆拉瑪（Allen Mulama）向法官說說，在張男的個人行李中發現了1948隻園藝螞蟻，被裝在專用的試管裡，另外300隻活螞蟻，被藏在行李中的3捲衛生紙裡。檢方同時請求法院，允許數位鑑識檢查嫌犯手機和筆記型電腦。

