封鎖戰亂消息！杜拜嚴禁拍襲擊畫面 網紅齊發「安全穩定」宣傳

政府資助許多外籍網紅發布相似的親政府宣傳影片，以維持杜拜的「安全穩定」假象。（擷取自X@DailyMail）

一名60歲的倫敦男子近日在杜拜旅遊時，因涉嫌拍攝飛彈襲擊當地的畫面遭逮捕，儘管他辯稱無意違法並當下立即刪除影片，但仍被指控違反該國的「網路犯罪法」，恐面臨最高兩年監禁。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，杜拜政府嚴格監控社群平台，禁止任何「引發民眾恐慌」的訊息。若批評政府或損害國家聲譽，最高可處以20萬英鎊（約新台幣852萬元）罰款或5年監禁，擁有房產者的刑責甚至更重。

據人權組織「拘留杜拜」（Detained in Dubai）透露，目前已有21人因在社群媒體上散布有關伊朗襲擊杜拜的影片或貼文而遭到起訴。官方指控他們「散播謠言或挑釁性宣傳，危害公共安全」。

有趣的是，隨著真實的襲擊影片陸續消失，社群平台上取而代之的是大量親政府的宣傳。許多外籍網紅發布了語法、內容極其相似的影片，多數人會在影片開頭配文「你生活在杜拜，會感到害怕嗎？」，隨後展示杜拜領導人謝赫穆罕默德的照片，並配上「不會，因為我知道誰在保護我們。」

媒體分析專家Marc Owen Jones指出，這些雷同的內容極具誤導性，很可能是政府資助的公關手段，旨在維持杜拜「安全穩定」的假象，以保住對該國至關重要的觀光與投資。

The Dubai influencer 'propaganda' wars: Social media stars are trolled over claims they're being paid to post glowing messages about life in city with very cryptic messages pic.twitter.com/fiqnW9WHUY — G R I F T Y （@GriftReport） March 11, 2026

Influencers in Dubai all posted the exact same message as Iranian missiles hit the region.



Is Dubai paying them to push a narrative...? pic.twitter.com/XtHOywtegH — Ounka （@OunkaOnX） March 4, 2026

DUBAI TO INFLUENCERS: POST WAR RUMORS, PAY $77,000



Dubai authorities are warning influencers and residents to stop sharing unverified posts about the Iran conflict, or face fines around $77,000 and possible jail.



With strict cybercrime laws, people are reportedly deleting… pic.twitter.com/xZKdOTAWKE — NewsForce （@Newsforce） March 7, 2026

