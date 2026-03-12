中東戰火衝擊石油供應 IEA：史上最大斷供

受中東戰火影響，波斯灣地區國家已削減每日至少1000萬桶的石油總產量。（法新社）

中東戰火導致全球石油供給面臨嚴峻考驗，國際能源總署（IEA）指出，這場戰爭正引發全球石油市場史上規模最大的供給中斷事件。由於海灣國家大幅削減產量，IEA成員國日前已達成協議，將釋出創紀錄的戰略儲油以穩定市場波動。

據《路透》報導，國際能源總署在最新發布的石油市場月報中表示，受中東衝突影響，波斯灣地區國家已削減每日至少1000萬桶的石油總產量。此數據約佔全球石油需求的10%，供給缺口的規模已創下歷史紀錄。

IEA警告，若區域航運航道無法迅速恢復正常運作，供給損失的數量恐將持續攀升。對此，IEA各成員國已於週三達成共識，計畫從戰略儲備中釋出史上最大規模的石油，試圖緩解供給端短缺帶來的衝擊與恐慌。

目前中東戰火仍未平息，石油出口國的減產行動與航運阻滯，已對全球供應鏈構成直接威脅。專家指出，海灣國家每日1000萬桶的減產量，對國際能源安全造成劇烈震盪，後續油價走勢與供給穩定度，將取決於區域局勢的演變。

國際能源總署強調，當前石油市場正處於極度不穩定的狀態，各國政府應加強監控能源安全指標。若衝突持續擴大並干擾核心出口通路，全球經濟恐面臨更深遠的能源危機。IEA將持續觀察市場動態，並視情況採取進一步的因應措施。

