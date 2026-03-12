伊朗戰爭恐重挫「反干預」形象 范斯2028布局處境尷尬

美國副總統范斯9日參加陣亡美軍遺體移交儀式。（美聯社檔案照）

美國和以色列對伊朗的戰爭爆發後，美國副總統范斯（JD Vance）一直保持低調。正著眼角逐2028年總統選舉的范斯，以不介入海外戰爭的反干預主義主張，塑造其政治品牌，如今面臨要忠於總統川普對伊朗的行動，又須顧及共和黨內反干預派忠實支持者的兩難。

《法新社》12日報導，現年41歲的范斯曾在美國陸戰隊服役，派駐過伊拉克，以「反干預主義」政治形象崛起。他對美以對伊朗軍事行動的立場，就連川普都坦言2人略有差異。川普日前說，「我會說，在理念上他與我稍微不同」、「我想他對去（攻打伊朗）沒那麼熱中」。

請繼續往下閱讀...

儘管范斯在公開場合仍力挺川普對伊朗的軍事行動，不過，他在戰事爆發以來，只接受過一次電視訪問，在該次訪問中強調，這場戰爭不會變成美國的另一場「無止境戰爭」。日前伊朗戰事陣亡美軍遺體移交儀式上，范斯未公開談話；本週在另一場與戰爭不相關的政治活動上，他也僅簡短提到「衝突」。他平時頻繁發文的社群媒體帳號，這陣子也幾乎沒有談及戰事。

喬治華盛頓大學政治管理教授達勒克（Matt Dallek）指出，這場戰爭讓范斯處境尷尬，「這場戰爭使他處於一個非常彆扭的位置，無論在理念或政治上都是如此」，因為比起川普，范斯的政治崛起更在於他反干預主義立場。

范斯辦公室未回應法新社的詢問。他的發言人馬丁（William Martin）本週稍早發文表示，稱范斯保持低調是「荒謬」，強調范斯在軍事行動展開後，出現在「在電視台黃金時段」。

過去幾年，范斯顯然更積極談論美國介入的戰爭。他在擔任聯邦參議員任內，2023年曾以「川普的最佳外交政策？就是不挑起任何戰爭」為題，投書華爾街日報。2024年大選，已是副總統候選人的他曾說，「我國的利益，我想很大一部份在於不要與伊朗開戰」。

儘管范斯、魯比歐都尚未表態，但外界廣泛預期，2028年大選，共和黨初選會是這2人之爭。長期在外交政策持鷹派立場的魯比歐，大量參與伊朗軍事行動的規劃並為此行動辯護，並且已多次獲得川普公開稱讚。不過，無論是范斯或魯比歐，都難以完全擺脫川普的政治影響力。達勒克指出，「無論范斯說什麼或做什麼，他都很難與川普保持距離；同樣地，魯比歐也是如此」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法