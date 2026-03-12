加密貨幣助伊朗規避制裁? 「幣安」創辦人趙長鵬再掀司法爭議

圖為幣安創辦人趙長鵬。（路透資料照）

美國和伊朗的戰爭持續中，美國試圖斬斷伊斯蘭革命衛隊（IRGC）金流。《華爾街日報》報導，司法部正在調查伊朗利用加密貨幣平台幣安（Binance）規避美國制裁的行為，在幣安創辦人趙長鵬於去年10月獲得總統川普赦免後，這項調查使這家全球最大的加密貨幣交易所，重新回到司法聚光燈下。

知情人士透露，在美國司法部啟動這次調查前，幣安曾中止1項內部調查，並將參與這次調查的員工解職，該調查涉及超過10億美元（新台幣318.5億元）資金，而這些資金透過幣安平台，流向1個為伊朗支持的恐怖組織提供資金的網路。美國司法部官員已聯繫了解伊朗相關交易的人士，並試圖進行約談和收集證據。

幣安2023年承認違反了美國反洗錢和制裁法，支付了43億美元（新台幣1369.3億元）罰款，並同意在美國的監督下營運，創辦人趙長鵬也對1起相關指控認罪，並在服刑4個月後出獄，並在去年10月獲川普特赦。

知情人士指出，由美國財政部任命、負責監督幣安合規計畫的監督員，最近也要求幣安提供有關伊朗交易的資訊，包括1家匯出大部分資金的業務合作夥伴的資訊。

《華爾街日報》2月報導，去年11月幣安將參與調查上述伊朗交易的員工停職，在此之前，這些員工曾發出預警，指出有17億美元（新台幣541.4億元）從中國客戶，流向伊朗用來資助其代理人的數位錢包，這些代理人包括葉門武裝組織「青年運動」（

Houthi）；其中，超過10億美元是幣安業務合作夥伴、1家名為Blessed Trust的香港支付公司匯出。

幣安2023年與美國有關部門達成的協議，要求該公司篩選客戶，以防範潛在的恐怖組織融資，和規避制裁行為，並向美國財政部報告可疑交易。但幣安先前曾要求美國財政部官員，撤銷對其1項應持續到2029年到的監督計畫，且還拒絕財政部任命的監督員先前提出的多項要求。

對此，幣安表示，絕對未與任何受制裁實體直接交易，並稱沒有因為任何調查人員提出的合規擔憂而將其解雇，還說該公司後續調查發現，只有2400萬美元（新台幣7.6億元）進入了與IRGC有關的電子錢包。

在美國與以色列聯手空襲伊朗前，美國加大了斬斷IRGC資金網路的力道，在這些資金網路中，加密貨幣已成為伊朗將對中國石油銷售收入匯回國內的重要管道。今年1月，美國財政部制裁了2家小型加密或幣交易所，因他們對與IRGC有關的數位錢包，轉移了大量資金。

