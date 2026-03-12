為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東戰火波及產油國！波灣國家未怪美國 怒批伊朗「背叛」

    2026/03/12 16:59 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗為癱瘓中東能源供應鏈，將戰火擴大至波灣產油國，引發周邊盟邦強烈不滿。圖為巴林錫特拉島（Sitra Island）的巴普科（Bapco）煉油廠9日遭襲擊後，現場升起沖天濃煙。（路透）

    伊朗為癱瘓中東能源供應鏈，將戰火擴大至波灣產油國,引發周邊盟邦強烈不滿。圖為巴林錫特拉島(Sitra Island)的巴普科(Bapco)煉油廠9日遭襲擊後,現場升起沖天濃煙。(路透)

    美國、以色列與伊朗的戰事即將屆滿兩週，無人機威脅與能源設施遇襲事件已波及波斯灣產油國。根據《路透》分析報導，儘管波灣國家曾極力勸阻華府動武，但在其領土與能源設施遭到伊朗攻擊後，這些國家的怒火並未指向美國，反而強烈譴責德黑蘭當局的「背叛」行徑。

    這項反直覺的政治發展，凸顯波灣國家對伊朗行動的強烈不滿。衝突爆發前，波灣國家曾展開密集外交斡旋，向德黑蘭保證不會提供領土作為美軍攻擊伊朗的跳板，同時也警告華府，軍事行動可能引發難以收拾的區域危機。

    然而戰事爆發後，伊朗的攻擊行動仍波及保持中立的波灣國家，部分煉油廠與能源設施因此受創，也讓區域緊張局勢迅速升高。

    面對無人機侵擾與日常防空警報，波灣國家高層幾乎沒有公開批評華府的決定，而是將矛頭指向伊朗。卡達總理穆罕默德公開抨擊伊朗的舉動是一場「預謀的背叛」。

    他表示，多哈政府一直致力維持區域和平並促進美伊外交，但伊朗無視波灣國家的中立保證，甚至直言伊朗的戰略誤判「毀掉了一切」。

    沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）在警告能源市場可能出現「災難性」連鎖反應時，也刻意避免批評美國。報導指出，波灣國家內部雖對華府將區域拖入戰局感到不安，但伊朗將攻擊擴大至阿拉伯半島的行動，使各國更傾向對美國保持克制態度。

    安全戰略轉向 不再單方依賴美國

    這場危機也正悄悄重塑中東的安全架構。卡達官方發言人安薩里（Majed Al Ansari）重申，與美國的夥伴關係「不容質疑」，當前局勢反而強化了卡達與歐美軍隊的安全合作。在近期的防空作戰中，法國「飆風」（Rafale）戰機與英國「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）皆參與了攔截任務，顯示歐洲國家在波灣防禦中扮演了更吃重的角色。

    一名波灣官員向《路透》表示，各國並不打算與美國決裂，但已意識到過度依賴單一安全保障者的風險。未來安全策略將趨向多元合作，可能同時深化與歐洲、以色列及其他夥伴的防務關係。

