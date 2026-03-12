為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以色列外長坦言無法推翻伊朗政權 能做到的只有「他們」！

    2026/03/12 20:40 即時新聞／綜合報導
    以色列外交部長薩爾。（圖翻攝自X:Gideon Sa’ar）

    以色列外交部長薩爾。（圖翻攝自X:Gideon Sa'ar）

    中東戰火持續升溫，儘管美國、以色列精準打擊大量伊朗行政、軍事單位，但神權政府至今未見屈服跡象。以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）近日接受專訪時坦言，他們沒有辦法推翻伊朗政權，這只有伊朗人民才做得到。

    美國聯手以色列，2月28日對伊朗展開大規模軍事打擊，成功斬首原本的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和一眾軍政高層。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已多次向伊朗民眾喊話，表示推翻政權的時刻即將到來，本月10日他還特別在X平台發文，稱以國將在未來幾天「創造條件，讓你們掌握自己的命運，當時機成熟，而那個時刻正在迅速接近時，我們將把火炬交到你們手中。」

    而以國外長薩爾週三（11日）接受《以色列時報》專訪時就表示，他們無法推翻這個政權，只有伊朗人民才做得到這件事，「但同時也必須承認，如果沒有外部協助，他們幾乎沒有機會推翻伊斯蘭共和國」。薩爾指出，這場戰爭的明確目標並不是政權更替，但以色列認為還是應該努力「創造讓政權更替發生的條件」，其中最重要的就是大幅削弱伊朗政權的鎮壓機器，他們正攻擊伊朗革命衛隊的基地、總部以及指揮控制中心，希望在軍事行動結束時，讓這些鎮壓力量被大幅削弱，屆時伊朗國內或許就可能出現政權變化。

