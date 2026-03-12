驚見色魔機師！偷拍各航空共16空姐性愛畫面 還上傳色情網站

英國航空（British Airways）爆發駭人聽聞的性醜聞。（法新社）

英國航空（British Airways）爆發駭人聽聞的性醜聞。一名 31 歲男機師遭控，在全球飛行出勤期間，利用職務之便「獵豔」，秘密拍下他與至少16名女性的性愛過程，受害者不僅包含同公司的女空服員，甚至連維珍航空（Virgin Atlantic）等其他航空公司的員工也受害。更惡劣的是，他還將這些影片上傳至色情網站供人瀏覽。

綜合外媒報導，這名色魔機師的偷拍行徑相當縝密。一名受害女性向媒體指控，該機師在發生關係時，會將筆電放在兩人正對面並播放音樂，雖然螢幕顯示為關閉狀態，但實際上攝影機正全程錄影。直到另一名受害者提醒，她才驚覺自己淪為色情影片的主角。

另一名受害者則在該機師的筆電中發現了大量分類資料夾，裡面裝滿了不同女孩、在不同飯店房間的性愛影片。為了防止受害者起疑，該機師甚至刻意用膠帶遮住攝影鏡頭旁的「錄影指示燈」，讓被害人在不知情的狀況下被全程看光。

報導指出，受害者年齡介於 24 歲至 36 歲之間。這群空服員在發現彼此有共同受害經歷後，互相串聯並向倫敦警方報案。警方隨即在 3 月 5 日採取行動，將這名「偷窺癖」（Voyeurism）機師逮捕歸案。除了偷拍惡行，該機師還被搜出涉嫌吸食古柯鹼。

目前該機師已獲准保釋，但英國航空下令將其無限期停飛，並配合警方後續調查。這起事件引發航空界極大震撼，不少空服員紛紛在社群平台發出警告，提醒同僚在與他人交往時務必提高警覺，以免淪為變態機師的偷拍獵物。英航目前尚未對外正式發表評論。

