為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚見色魔機師！偷拍各航空共16空姐性愛畫面 還上傳色情網站

    2026/03/12 18:50 即時新聞／綜合報導
    英國航空（British Airways）爆發駭人聽聞的性醜聞。（法新社）

    英國航空（British Airways）爆發駭人聽聞的性醜聞。（法新社）

    英國航空（British Airways）爆發駭人聽聞的性醜聞。一名 31 歲男機師遭控，在全球飛行出勤期間，利用職務之便「獵豔」，秘密拍下他與至少16名女性的性愛過程，受害者不僅包含同公司的女空服員，甚至連維珍航空（Virgin Atlantic）等其他航空公司的員工也受害。更惡劣的是，他還將這些影片上傳至色情網站供人瀏覽。

    綜合外媒報導，這名色魔機師的偷拍行徑相當縝密。一名受害女性向媒體指控，該機師在發生關係時，會將筆電放在兩人正對面並播放音樂，雖然螢幕顯示為關閉狀態，但實際上攝影機正全程錄影。直到另一名受害者提醒，她才驚覺自己淪為色情影片的主角。

    另一名受害者則在該機師的筆電中發現了大量分類資料夾，裡面裝滿了不同女孩、在不同飯店房間的性愛影片。為了防止受害者起疑，該機師甚至刻意用膠帶遮住攝影鏡頭旁的「錄影指示燈」，讓被害人在不知情的狀況下被全程看光。

    報導指出，受害者年齡介於 24 歲至 36 歲之間。這群空服員在發現彼此有共同受害經歷後，互相串聯並向倫敦警方報案。警方隨即在 3 月 5 日採取行動，將這名「偷窺癖」（Voyeurism）機師逮捕歸案。除了偷拍惡行，該機師還被搜出涉嫌吸食古柯鹼。

    目前該機師已獲准保釋，但英國航空下令將其無限期停飛，並配合警方後續調查。這起事件引發航空界極大震撼，不少空服員紛紛在社群平台發出警告，提醒同僚在與他人交往時務必提高警覺，以免淪為變態機師的偷拍獵物。英航目前尚未對外正式發表評論。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播