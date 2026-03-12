為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    接任亡父成伊朗最高領袖！穆吉塔巴被爆「陽痿」 曾赴英治療

    2026/03/12 16:22 即時新聞／綜合報導
    穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任亡父，成為伊朗最高領袖。（路透資料照）

    穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任亡父，成為伊朗最高領袖。（路透資料照）

    美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任亡父，成為伊朗最高領袖。不過，穆吉塔巴至今未公開露面，使該國政局陷入一片混亂與詭譎。而根據外媒報導，傳穆吉塔巴曾因嚴重的「性無能」問題多次住院治療，最終才成功讓妻子懷孕。

    綜合《紐約郵報》及伊朗反對派新聞「伊朗國際電視台」（iranintl）等媒體報導，現年56歲的穆吉塔巴雖然被視為政權內部的領袖，但其私生活與身體健康狀況卻長期遭到外交圈議論。根據維基解密（WikiLeaks）過去流出的美國外交電文顯示，穆吉塔巴曾因飽受「性無能」之苦，在2000年代後期頻繁往返英國倫敦，並在當地知名的惠靈頓與克倫威爾醫院（Wellington and Cromwell Hospitals）接受長期治療。

    該份電文細節指出，穆吉塔巴在婚後遲遲無法與妻子受孕，面臨來自哈米尼家族傳宗接代的巨大壓力。據傳他曾至少4度前往英國求診，最後1次甚至住院觀察長達2個月，最終才在醫療協助下成功讓妻子懷孕，產下長子並以祖父之名命名為「阿里」（Ali）。

    此外，電文中還提到一段耐人尋味的細節：穆吉塔巴在正式結婚前，曾利用伊斯蘭法律中的「臨時婚姻」（Temporary marriages）制度進行過2段短期關係。外媒戲稱，這似乎是為了在解決生理問題後，正式進入婚姻前進行的「實戰練習」。

    除了生理健康問題，穆吉塔巴的繼位合法性也受到質疑。報導分析指出，雖然他在「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）擁有強大影響力，但他始終未能取得最高領袖慣有的高階宗教神職地位（Clerical rank），這在神權統治的伊朗是一大阻礙。

    隨著其父哈米尼於美以對伊朗空襲中喪生，據傳穆吉塔巴的妻子與兒子也在此次行動中一同罹難。身陷喪父與喪妻兒之痛的穆吉塔巴，至今仍未公開現身主持大局，也讓德黑蘭政壇陷入權力真空。以色列軍方更已發出嚴厲警告，強調任何接任伊朗恐怖機構的領導者，都將成為下一個「明確的剷除目標」，使這位新任最高領袖的未來更顯前途未卜。

