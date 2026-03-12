美以空襲打到「文化靈魂」！ 伊朗人怒了

伊朗世界文化遺產四十柱宮遭破壞。（路透）

中東戰火持續蔓延，受災的不僅是軍事設施。據外媒報導，以色列與美國近日針對伊朗境內的空襲，已波及多處被伊朗人視為「文化靈魂」的世界級文化遺產。隨著歷史重鎮伊斯法罕與首都德黑蘭多座千年古蹟遭震碎、焚毀，伊朗民眾的憤怒已達臨界點，質疑美以聲稱「不針對平民」是謊言，根本是蓄意摧毀波斯文明的身分認同。

千年瑰寶淪瓦礫 聯合國證實多處毀損

根據《紐約時報》報導，伊朗文化遺產部證實，位於伊斯法罕（Isfahan）、可追溯至17世紀薩非王朝的「四十柱宮」（Chehel Sotoun）與「阿里卡普宮」（Ali Qapu Palace）已遭受嚴重破壞。從官方發布的照片可見，標誌性的賈姆清真寺（Jameh Mosque）青金石瓷磚在爆炸衝擊下剝落墜地，現場濃煙蔽日。

請繼續往下閱讀...

在此之前，德黑蘭市中心的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產「古列斯坦宮」（Golestan Palace）也未能倖免。這座擁有數百年歷史的建築，其著名的「鏡廳」被震碎，花園則被瓦礫覆蓋。此外，洛雷斯坦省薩珊王朝時期的古老城堡「法拉克奧拉夫拉克」（Falak ol-Aflak）亦在空襲中受創。

已懸掛戰時保護「藍旗」 仍慘遭轟炸

針對古蹟受損，以色列軍方辯稱其目標是附近的軍警設施，並非直接針對文化遺址。然而，伊朗文化部強調，所有文化遺產均已依照國際戰時協議，懸掛代表受保護區域的「藍旗」信號，藉此提醒美、以戰機避開，但炸彈依舊落下。

這讓伊朗民眾感到無比憤慨。36歲的德黑蘭居民萊拉（Laleh）受訪時憤怒質疑：「他們不是說戰爭只針對政權，不是針對伊朗人民嗎？他們根本在撒謊。」

學者悲痛：這是對文明的屠殺

伊朗學者納賈菲（Mojtaba Najafi）在社群平台發文表示：「古代古蹟與人類生命一樣重要，它們是連結過去的橋梁。摧毀它們，就是在抹除我們的記憶。」旅美知名主廚阿里卡尼（Nasim Alikhani）也悲痛發聲，強調這些地方不只屬於伊朗，更屬於全人類，「它們歷經數世紀的動盪與外族入侵都倖存下來，卻撐不過這場殘酷的戰爭。」

聯合國教科文組織已對此表示深切憂慮，並重申文化財產受國際法保護。自2月28日戰爭爆發以來，伊朗境內已有近萬座民用設施被毀，而現在，連波斯文明最引以為傲的歷史地標，也逐一淪為戰火下的祭品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法