伊朗戰爭後美俄首次舉行會談 俄特使稱會晤富有成效

自伊朗戰爭爆發後，俄羅斯和美國近期首次舉行會談。俄羅斯談判代表德米特里耶夫稱，會晤富有成效。（歐新社）

俄羅斯總統普廷的特使11日表示，他與美國談判代表舉行了1次「富有成效的會晤」。這是自伊朗戰爭爆發後，俄羅斯和美國之間的首次會談。

根據《法新社》報導，這次在美國佛州舉行的會談，是在美國本週稍早解除部分對俄羅斯石油制裁之後進行的。美國因俄羅斯2022年入侵烏克蘭而對其實施制裁，而近日解除制裁旨在中東戰爭蔓延之際緩解油價。

俄羅斯談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在X上發文稱，感謝美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和白宮高級顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum），與俄羅斯舉行了1次富有成效的會晤。

德米特里耶夫還在佛州會議過後表示，美國「開始更好地理解」俄羅斯資源的重要性。

德米特里耶夫在Telegram上指出，美俄討論了有望促進雙方關係恢復，以及緩解當前全球能源市場危機的前景廣闊的項目。

德米特里耶夫強調，如今許多國家，尤其是美國，開始更好地理解俄羅斯石油及天然氣，在確保全球經濟穩定方面發揮的關鍵系統性作用，以及對俄羅斯制裁的無效性。

