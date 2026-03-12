為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗戰爭後美俄首次舉行會談 俄特使稱會晤富有成效

    2026/03/12 15:00 編譯謝宜哲／綜合報導
    自伊朗戰爭爆發後，俄羅斯和美國近期首次舉行會談。俄羅斯談判代表德米特里耶夫稱，會晤富有成效。（歐新社）

    自伊朗戰爭爆發後，俄羅斯和美國近期首次舉行會談。俄羅斯談判代表德米特里耶夫稱，會晤富有成效。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷的特使11日表示，他與美國談判代表舉行了1次「富有成效的會晤」。這是自伊朗戰爭爆發後，俄羅斯和美國之間的首次會談。

    根據《法新社》報導，這次在美國佛州舉行的會談，是在美國本週稍早解除部分對俄羅斯石油制裁之後進行的。美國因俄羅斯2022年入侵烏克蘭而對其實施制裁，而近日解除制裁旨在中東戰爭蔓延之際緩解油價。

    俄羅斯談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在X上發文稱，感謝美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和白宮高級顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum），與俄羅斯舉行了1次富有成效的會晤。

    德米特里耶夫還在佛州會議過後表示，美國「開始更好地理解」俄羅斯資源的重要性。

    德米特里耶夫在Telegram上指出，美俄討論了有望促進雙方關係恢復，以及緩解當前全球能源市場危機的前景廣闊的項目。

    德米特里耶夫強調，如今許多國家，尤其是美國，開始更好地理解俄羅斯石油及天然氣，在確保全球經濟穩定方面發揮的關鍵系統性作用，以及對俄羅斯制裁的無效性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播