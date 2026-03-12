南韓強打金倒永黑歷史影片在台瘋傳 釣出本人用中文哀求快下架

南韓少年強打金倒永在經典賽台韓戰中打出逆轉全壘打與追平長打。（路透）

台灣隊在本屆經典賽隊史首度擊敗強敵南韓，不過在過程中南韓選手金倒永的逆轉轟與追平長打表現，令台灣球迷對這名22歲的少年強打印象深刻；而金倒永過往男扮女裝在台上嗨唱的黑歷史畫面也在台灣瘋傳，還在IG上釣出本人，他用中文留言哀求將影片下架。

2024年，金倒永母隊起亞虎奪冠，他也是當年的韓職MVP，在奪冠晚會上金倒永模仿他的偶像NewJeans的Hanni，戴上短髮，穿上藍色條紋上衣、白色長裙扮女裝在台上演唱日本歌姬松田聖子的夯曲《藍色珊瑚礁》。

金倒永搞笑反串演出還破音，讓許多網友笑翻，台灣也瘋傳相關影片，有日韓潮流資訊平台在IG上分享金倒永女裝唱歌影片，意外釣出本人，金倒永疑似用翻譯軟體打出中文留言：「請把視頻放下來......」。

此留言立刻吸引大批台韓網友按讚，台灣網友笑回：「太美了！！台灣人氣+++」、「朝聖~你這傢伙趕快去大聯盟吧，不要在亞洲虐菜了」、「快去MLB吧」。

金倒永疑似用翻譯軟體打出中文留言：「請把視頻放下來..」。（圖擷自X）

