為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓強打金倒永黑歷史影片在台瘋傳 釣出本人用中文哀求快下架

    2026/03/12 15:07 即時新聞／綜合報導
    南韓少年強打金倒永在經典賽台韓戰中打出逆轉全壘打與追平長打。（路透）

    南韓少年強打金倒永在經典賽台韓戰中打出逆轉全壘打與追平長打。（路透）

    台灣隊在本屆經典賽隊史首度擊敗強敵南韓，不過在過程中南韓選手金倒永的逆轉轟與追平長打表現，令台灣球迷對這名22歲的少年強打印象深刻；而金倒永過往男扮女裝在台上嗨唱的黑歷史畫面也在台灣瘋傳，還在IG上釣出本人，他用中文留言哀求將影片下架。

    2024年，金倒永母隊起亞虎奪冠，他也是當年的韓職MVP，在奪冠晚會上金倒永模仿他的偶像NewJeans的Hanni，戴上短髮，穿上藍色條紋上衣、白色長裙扮女裝在台上演唱日本歌姬松田聖子的夯曲《藍色珊瑚礁》。

    金倒永搞笑反串演出還破音，讓許多網友笑翻，台灣也瘋傳相關影片，有日韓潮流資訊平台在IG上分享金倒永女裝唱歌影片，意外釣出本人，金倒永疑似用翻譯軟體打出中文留言：「請把視頻放下來......」。

    此留言立刻吸引大批台韓網友按讚，台灣網友笑回：「太美了！！台灣人氣+++」、「朝聖~你這傢伙趕快去大聯盟吧，不要在亞洲虐菜了」、「快去MLB吧」。

    金倒永疑似用翻譯軟體打出中文留言：「請把視頻放下來..」。（圖擷自X）

    金倒永疑似用翻譯軟體打出中文留言：「請把視頻放下來..」。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播