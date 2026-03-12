中國整體經濟進入垃圾時間！ 學者：北京當局帶頭躺平

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（記者張嘉明攝）

中國政府工作報告設定今年經濟成長率4.5%至5%，創下數十年來新低。中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣今日指出，觀察今年中國「兩會」政府工作報告，北京當局帶頭躺平，整體經濟進入歷史垃圾時間。

台灣智庫今日舉行「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會，王國臣剖析中國經濟情勢時表示，刪除標點符號與「十五五」規劃部分，今年政府工作報告全長僅9083字，刷新中國國家主席習近平上任以來新低，甚至COVID-19爆發之際。

據分析，經濟工作順序為擴大內需、產業升級、科技興國、體制改革與對外開放，皆與上年相同，生態治理也維持一致，僅化解風險移至末位，保障民生略為靠前。

「習近平不是很在乎經濟成長！」王國臣直指，北京當局逃避當下經濟困境繼續劃大餅，當下問題已經不處理了，反而放眼未來。當台灣因超徵而普發現金，中國財政面臨短收而樽節開支，今年中國要增加那麼多國防預算，實際財政支出是多少？這些後續都要追蹤。

王國臣說，值得注意的是，中國政府投資效益低落，導致債台高築，並將觸角延伸到大型金融機構。中國發行1.3兆人民幣的超長期特別國債，外加3000億人民幣的特別國債，這部分未計入預算，故廣義赤字率達5.1%，中央金融機構更加發8000億人民幣的新型政策性金融工具。

「印鈔印到升值，再創中國經濟奇蹟！」王國臣大酸說，今年1月美中「國債殖利率」差距來到2.36百分點，惟受到通貨緊縮的影響，人民幣實質有效匯率僅89.9點，顯著低於美元的106.9點，約略低估19.0%，亦即人民幣至少被低估百分之20。

王國臣點出，中國發行特別國債3000億人民幣，支持國有大型銀行補充核心一級資本，中央金融機構注資特別國債收入3000億人民幣，但國營尚需吞下政府債務，金融風險持續悶燒。

王國臣最後總結說，今年中國政府工作報告新意有限，躺平氛圍上升到中央層級。包括北京當局在內的世界各國，都看衰中國經濟前景，宣告習近平政權正式放棄當前經濟刺激，轉而寄望將來。

他強調，中國財政政策乏力，特別國債縮減2000億人民幣，且專項債還需撥出2.8兆人民幣，用於置換隱形債務，貨幣政策又受限於銀行經營品質，全員進入垃圾時間。

