為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國整體經濟進入垃圾時間！ 學者：北京當局帶頭躺平

    2026/03/12 14:15 記者陳鈺馥／台北報導
    中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（記者張嘉明攝）

    中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（記者張嘉明攝）

    中國政府工作報告設定今年經濟成長率4.5%至5%，創下數十年來新低。中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣今日指出，觀察今年中國「兩會」政府工作報告，北京當局帶頭躺平，整體經濟進入歷史垃圾時間。

    台灣智庫今日舉行「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會，王國臣剖析中國經濟情勢時表示，刪除標點符號與「十五五」規劃部分，今年政府工作報告全長僅9083字，刷新中國國家主席習近平上任以來新低，甚至COVID-19爆發之際。

    據分析，經濟工作順序為擴大內需、產業升級、科技興國、體制改革與對外開放，皆與上年相同，生態治理也維持一致，僅化解風險移至末位，保障民生略為靠前。

    「習近平不是很在乎經濟成長！」王國臣直指，北京當局逃避當下經濟困境繼續劃大餅，當下問題已經不處理了，反而放眼未來。當台灣因超徵而普發現金，中國財政面臨短收而樽節開支，今年中國要增加那麼多國防預算，實際財政支出是多少？這些後續都要追蹤。

    王國臣說，值得注意的是，中國政府投資效益低落，導致債台高築，並將觸角延伸到大型金融機構。中國發行1.3兆人民幣的超長期特別國債，外加3000億人民幣的特別國債，這部分未計入預算，故廣義赤字率達5.1%，中央金融機構更加發8000億人民幣的新型政策性金融工具。

    「印鈔印到升值，再創中國經濟奇蹟！」王國臣大酸說，今年1月美中「國債殖利率」差距來到2.36百分點，惟受到通貨緊縮的影響，人民幣實質有效匯率僅89.9點，顯著低於美元的106.9點，約略低估19.0%，亦即人民幣至少被低估百分之20。

    王國臣點出，中國發行特別國債3000億人民幣，支持國有大型銀行補充核心一級資本，中央金融機構注資特別國債收入3000億人民幣，但國營尚需吞下政府債務，金融風險持續悶燒。

    王國臣最後總結說，今年中國政府工作報告新意有限，躺平氛圍上升到中央層級。包括北京當局在內的世界各國，都看衰中國經濟前景，宣告習近平政權正式放棄當前經濟刺激，轉而寄望將來。

    他強調，中國財政政策乏力，特別國債縮減2000億人民幣，且專項債還需撥出2.8兆人民幣，用於置換隱形債務，貨幣政策又受限於銀行經營品質，全員進入垃圾時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播