    首頁 > 國際

    下月底清零！柬埔寨掃蕩詐騙園區 關閉200據點 專家憂保護傘未除

    2026/03/12 13:37 編譯陳成良／綜合報導
    柬埔寨金邊警方11日展示在掃蕩行動中查獲的證物，包括詐騙集團用來冒充日本警察的制服與偽造身分證件。警方近期加強執法，誓言於下個月前清除境內所有詐騙據點。（法新社）

    柬埔寨金邊警方11日展示在掃蕩行動中查獲的證物，包括詐騙集團用來冒充日本警察的制服與偽造身分證件。警方近期加強執法，誓言於下個月前清除境內所有詐騙據點。（法新社）

    柬埔寨政府表示，將在4月底前清除境內所有線上詐騙中心。該國反詐騙委員會主席柴斯納里（Chhay Sinarith）受訪表示，政府自去年7月以來鎖定250處涉嫌詐騙的地點，已成功關閉其中200個園區，目標在下個月底前達成全境清除。

    《美聯社》報導，針對此波掃蕩行動，柬國當局已立案79起法律案件，逮捕697名疑似詐騙首腦與共犯。同時，政府已從23個國家遣返近1萬名園區人員，目前僅剩不到1000人等待官方後續處理。金邊警方11日更在市中心高層建築發動突襲，當場逮捕約60名正在從事跨境詐騙的柬埔寨籍與中國籍人士。

    儘管官方宣示決心，專家對此仍抱持保留態度。哈佛大學亞洲中心研究員、跨國犯罪專家希姆斯（Jacob Sims）指出，過去柬埔寨多次掃蕩往往流於形式，詐騙產業換個地方便死灰復燃。他認為問題不在於拆除建築，而是「背後的金融體系與保護傘網絡」是否一併瓦解。希姆斯強調，目前幾無跡象顯示執法觸及了柬埔寨執政菁英內部的核心人員，且當地對獨立報導的持續限制，也讓官方宣稱的掃蕩成果難以獲得外部獨立查證。

    這類詐騙產業在東南亞肆虐，尤其集中在柬埔寨與緬甸。聯合國專家分析指出，COVID-19 疫情期間，許多賭場因缺乏客源，迅速轉型為大規模線上詐騙園區，導致此類非法活動演變成工業化模式。園區內常涉及嚴重的人口販運，人員常被假工作邀約誘騙，隨後被迫在類奴隸的環境下，從事「殺豬盤」或加密貨幣投資詐騙。如今，這類詐騙網路已不僅限於東南亞，更擴散至非洲與拉丁美洲，成為全球性的治安危機。

