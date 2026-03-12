特勤局陪逛超市界愛馬仕！川普18歲孫女拍片炫富喊「快破產」挨轟

美國總統川普孫女凱伊到頂級超市消費超過7000台幣，直呼自己快破產了。（擷取自Kai Trump/YT）

美國總統川普的18歲孫女凱伊（Kai Trump）近日因一段VLOG影片深陷輿論風暴。她在特勤局人員陪同下，造訪號稱全球最貴，有「超市界愛馬仕」之稱的有機超市「Erewhon」，並大手筆消費超過7000元台幣，卻直呼自己「快破產了」，引發廣大網友砲轟。

凱伊的YouTube頻道擁有146萬訂閱，經常分享總統家族的奢華日常。在這段名為「我帶特勤局去逛 Erewhon」的影片中，她將14美元的瓶裝水、21美元的網紅聯名冰沙等高價商品放入籃中。雖然她對著鏡頭強調「我其實不怎麼花錢」，最後卻在超市花了233美元（約新台幣7423元）。

Erewhon是一家位於美國洛杉磯的高端有機食品連鎖超市，被譽為「超市界的愛馬仕」。它以販售極致有機、有機農產品、昂貴的小眾品牌、名人聯名奶昔（如Hailey Bieber）及精緻的陳列聞名，是許多名人與網紅的打卡熱點。凱伊也形容，這可能是「幾乎最昂貴的雜貨店」。

影片同時捕捉到凱伊離開時，特勤局車隊疑似封鎖部分道路的身影。這段影片迅速累積近45萬次觀看，卻也引來排山倒海的負評。不少網友將其奢靡生活與法國大革命前的王室相比，紛紛諷刺留言「現在我有點理解法國大革命前，法國農民的感受」、「很高興我的稅金被用在這裡，而不是學校午餐」、「這簡直就是《飢餓遊戲》」、「我每天工作12個小時，就是為了讓這些人過著奢靡的生活」、「你和巴倫（川普最小的兒子）現在應該在伊朗才對」。

