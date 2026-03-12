為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    特勤局陪逛超市界愛馬仕！川普18歲孫女拍片炫富喊「快破產」挨轟

    2026/03/12 14:25 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普孫女凱伊到頂級超市消費超過7000台幣，直呼自己快破產了。（擷取自Kai Trump/YT）

    美國總統川普孫女凱伊到頂級超市消費超過7000台幣，直呼自己快破產了。（擷取自Kai Trump/YT）

    美國總統川普的18歲孫女凱伊（Kai Trump）近日因一段VLOG影片深陷輿論風暴。她在特勤局人員陪同下，造訪號稱全球最貴，有「超市界愛馬仕」之稱的有機超市「Erewhon」，並大手筆消費超過7000元台幣，卻直呼自己「快破產了」，引發廣大網友砲轟。

    凱伊的YouTube頻道擁有146萬訂閱，經常分享總統家族的奢華日常。在這段名為「我帶特勤局去逛 Erewhon」的影片中，她將14美元的瓶裝水、21美元的網紅聯名冰沙等高價商品放入籃中。雖然她對著鏡頭強調「我其實不怎麼花錢」，最後卻在超市花了233美元（約新台幣7423元）。

    Erewhon是一家位於美國洛杉磯的高端有機食品連鎖超市，被譽為「超市界的愛馬仕」。它以販售極致有機、有機農產品、昂貴的小眾品牌、名人聯名奶昔（如Hailey Bieber）及精緻的陳列聞名，是許多名人與網紅的打卡熱點。凱伊也形容，這可能是「幾乎最昂貴的雜貨店」。

    影片同時捕捉到凱伊離開時，特勤局車隊疑似封鎖部分道路的身影。這段影片迅速累積近45萬次觀看，卻也引來排山倒海的負評。不少網友將其奢靡生活與法國大革命前的王室相比，紛紛諷刺留言「現在我有點理解法國大革命前，法國農民的感受」、「很高興我的稅金被用在這裡，而不是學校午餐」、「這簡直就是《飢餓遊戲》」、「我每天工作12個小時，就是為了讓這些人過著奢靡的生活」、「你和巴倫（川普最小的兒子）現在應該在伊朗才對」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播