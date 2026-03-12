為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    油價突破100美元大關 石油市場恐面臨災難性衝擊

    2026/03/12 14:32 編譯謝宜哲／綜合報導
    沙烏地阿拉伯國家石油公司警告，若荷姆茲海峽持續被封鎖，全球石油市場都將面對災難性後果。圖為在荷姆茲海峽遭襲的泰國Mayuree Naree號貨船。（法新社）

    在伊朗封鎖石油運輸重要通道荷姆茲海峽，和持續大規模襲擊中東能源設施背景下，油價今（12）日突破每桶100美元（約台幣3182元）大關。有石油公司警告，若荷姆茲海峽繼續被封鎖，全球石油市場將面臨「災難性後果」。

    根據《衛報》報導，荷姆茲海峽是全球5分之1石油的運輸通道，多艘商船在該海峽及其周邊地區遭到攻擊。其中1艘名為「Mayuree Naree」的泰國貨船的船東稱，船上有3名船員「據信受困」。

    伊拉克在2艘油輪遭到攻擊後，暫停了所有石油港口的作業。巴林在伊朗襲擊穆哈拉克（Muharraq）的燃料罐後，要求居民待在家中。

    阿曼也在港口遭到無人機襲擊後，將所有船隻撤離費赫勒港（Mina Al Fahal）。

    在這樣的背景下，國際基準布蘭特原油價格12日上漲9%，至每桶100.29美元（約台幣3193元）。

    為緩解對石油供應的擔憂，國際能源總署（IEA）11日才下令釋放其歷史上最大規模的政府儲備，其32個成員國一致同意釋放4億桶緊急原油儲備。

    但這項創紀錄的儲備釋放量，仍被中東地區暴力衝突所掩蓋。且有跡象表明伊朗蓄意襲擊某些目標，加劇了人們對全球能源市場持續動盪的擔憂。

    對此沙烏地阿拉伯國家石油公司警告，假設荷姆茲海峽持續被封鎖，全球石油市場都將面對災難性後果。

