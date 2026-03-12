連袋子都怕！中國緊急下架IKEA「這產品」 討論貼文也被消失

位於中國北京的IKEA分店。（歐新社）

全球家具巨頭IKEA（宜家家居）近期在中國市場動作頻頻，除了因調整策略關閉部分大型商場外，近日又因一款「彩虹購物袋」陷入輿論漩渦。據悉，該款色彩繽紛的袋子在中國上架後不久，緊急遭到全面下架，甚至連社群平台上的討論貼文也疑似被鎖定刪除，引發外界聯想。

「李老師不是你老師」在X平台揭露，中國IKEA近期上架這款彩虹購物袋，因其亮眼設計在「小紅書」等平台擁有極高討論度，不少消費者純粹因顏色討喜、包型方正而打算入手。然而，隨著話題發酵，上海、無錫、廣東等地分店卻突然下架該購物袋，相關開箱與介紹貼文也陸續「消失」，讓李老師直言，這是「一個連塑膠袋都害怕的國家」。

請繼續往下閱讀...

許多中國網友對此感到無奈，紛紛發文感嘆：「宜家彩虹袋已成歷史」、「就覺得顏色好看，沒別的意思，結果最擔心的事情還是發生了」。更有網友透露，原本單純分享上架資訊的貼文被強制下架，讓他不禁直呼「我無話可說」。

中國網友控訴不僅IKEA彩虹購物袋被下架，就連社群討論貼文也被消失。（本報合成，擷取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法