中東戰火衝擊！紐航砍上千航班 全球機票「漲」聲響起

中東戰爭全面升級對全球航空業投下震撼彈。紐西蘭航空（Air New Zealand）今（12）日宣布，受美國與以色列對伊朗軍事行動影響，導致全球航空燃油價格翻倍飆漲，公司將在近2個月內大規模取消上千個航班，同步調漲全線機票價格，成為最早全面調漲機票價格的航空公司之一。

綜合外媒報導，紐西蘭航空表示，航空燃油價格已從每桶約90美元暴漲至最高200美元。為應對成本壓力，即日起至5月初將削減約5%的運能，約1100個航班會被取消，其中大多是紐西蘭國內線。

此外，紐航也啟動初步票價調漲，國內航線上調10紐西蘭元（約新台幣187元）、短程國際航線調漲20紐西蘭元（約新台幣375元）、長程上調90紐西蘭元（約新台幣1690元）。同時也透露，若衝突持續推高成本，公司將更進一步調整票價、航線與航班安排。

紐西蘭航空執行長拉維夏卡爾（Nikhil Ravishankar）表示，在5月初前預計搭乘航班的190萬名旅客中，約4.4萬人需要重新安排航班。他也提到，由於中東空域大規模關閉，美國航線已成為前往歐洲的熱門中轉站，因此將減少相關長途航班的削減。

隨著旅客開始轉而選擇避開中東空域的航空公司，各國航空公司也進行航線調整。泰國航空表示，往返歐洲航班的旅客明顯增加；國泰航空也宣布停飛杜拜及利雅德等中東據點，並增加倫敦、蘇黎世等歐洲航線。

業界分析，這是繼疫情以來最嚴重的航空業危機。隨著燃油成本占營運比重飆升，若戰事持續，全球旅客恐將面臨機票持續漲價及長途飛行時間增加的雙重壓力。

