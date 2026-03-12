為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日漫《遊戲王》被白宮拿來宣傳炸伊朗？官方急聲明：未授權

    2026/03/12 13:33 即時新聞／綜合報導
    美國白宮使用日本動漫畫面宣傳軍事行動。（擷取自X帳號@WhiteHouse）

    

    美國川普政府近日在社群平台發布以伊朗戰事為主題的影片，將美軍轟炸畫面混剪包括好萊塢電影、動畫等素材，不料接連引發質疑，除遭譴責將戰爭娛樂化，日本人氣動漫系列作品《遊戲王》官方昨（11）日發布聲明，強調該內容未經授權使用。

    美國白宮6日於社群平台X發布一段名為「美式正義」（JUSTICE THE AMERICAN WAY）的42秒宣傳影片，以《鋼鐵人》中一句「Wake up, Daddy’s home」作為開場，其後剪入《開麥拉驚魂》、《捍衛戰士：獨行俠》、《死侍》等多段電影、動畫片段，並剪輯穿插美軍與以色列聯合空襲伊朗的畫面，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也短暫出現在影片中，影片最後出現《遊戲王：怪獸之決鬥》的英文配音版本片段。

    對此，《遊戲王》在X發文表示，「我們注意到，白宮官方X帳號一則貼文使用了《遊戲王》的影像，此舉並未獲得版權持有者的任何授權」，並強調「漫畫或動畫相關人員均未參與其中，也從未授予使用該智慧財產權。」

    除了《遊戲王》，稍早美國演員班史提勒（Ben Stiller）曾公開要求白宮立即下架他2008年主演的諷刺電影《開麥拉驚魂》相關片段，並開嗆：「戰爭不是電影！」

