日漫《遊戲王》被白宮拿來宣傳炸伊朗？官方急聲明：未授權

美國川普政府近日在社群平台發布以伊朗戰事為主題的影片，將美軍轟炸畫面混剪包括好萊塢電影、動畫等素材，不料接連引發質疑，除遭譴責將戰爭娛樂化，日本人氣動漫系列作品《遊戲王》官方昨（11）日發布聲明，強調該內容未經授權使用。

美國白宮6日於社群平台X發布一段名為「美式正義」（JUSTICE THE AMERICAN WAY）的42秒宣傳影片，以《鋼鐵人》中一句「Wake up, Daddy’s home」作為開場，其後剪入《開麥拉驚魂》、《捍衛戰士：獨行俠》、《死侍》等多段電影、動畫片段，並剪輯穿插美軍與以色列聯合空襲伊朗的畫面，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也短暫出現在影片中，影片最後出現《遊戲王：怪獸之決鬥》的英文配音版本片段。

對此，《遊戲王》在X發文表示，「我們注意到，白宮官方X帳號一則貼文使用了《遊戲王》的影像，此舉並未獲得版權持有者的任何授權」，並強調「漫畫或動畫相關人員均未參與其中，也從未授予使用該智慧財產權。」

除了《遊戲王》，稍早美國演員班史提勒（Ben Stiller）曾公開要求白宮立即下架他2008年主演的諷刺電影《開麥拉驚魂》相關片段，並開嗆：「戰爭不是電影！」

JUSTICE THE AMERICAN WAY. ???????????? pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House （@WhiteHouse） March 6, 2026

米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました。

本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません。



It has come to our attention that… — アニメ「遊☆戯☆王」公式 （@yugioh_anime） March 11, 2026

