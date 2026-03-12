為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    攜全家遠離杜拜「嫌麻煩不帶寵物狗」 百萬人妻網紅被全網砲轟

    2026/03/12 14:25 即時新聞／綜合報導
    中東戰火升溫之際，法國籍女網紅柏西雅嘉宣布帶全家人離開杜拜，唯獨將愛犬留給寵物保姆照顧，引發各界抨擊。（圖擷取自@maddyburciaga IG，本報合成）

    中東戰火升溫，波斯灣國家持續遭到伊朗無差別攻擊，其中地理位置較靠近伊朗的杜拜，陸續有許多外籍人士逃離當地避難，導致大量寵物被遺落在街頭。一名有百萬粉絲追蹤的女網紅透露，她嫌申請帶寵物出國的手續太麻煩，把愛犬交給寵物保姆照顧後，近日就攜帶全家人離開杜拜，消息一出，迅速引爆全網抨擊。

    現年32歲、外貌姣好的法國籍女網紅柏西雅嘉（Maddy Burciaga，本名Maddy Samat），平時除了會在IG分享展現自己火辣性感身材的養眼照、一家3口在杜拜享受的優渥生活，還會不時曬出與5歲多的寵物犬瑪雅（Maya）親密互動畫面。據悉，柏西雅嘉憑藉著這些圖文，成功吸引高達270多萬人追蹤，甚至還因此接到代言合作。

    綜合外媒報導，柏西雅嘉近日在IG發文表示，由於攜帶寵物一起搭飛機的手續太過繁雜，於是她決定全家人前往非洲模里西斯（Mauritius）期間，把瑪雅交給寵物保姆照顧。報導指出，自今2月28日以來，約有1700枚來自伊朗的飛彈與無人機，襲擊阿拉伯聯合大公國各地，因此不少網友質疑柏西雅嘉全家在此時出國，其實是為了去避難。

    動保團體「La Ligue Des Animaux」9日發文批評，「狗狗絕對不會為了自保而離開主人，牠們甚至願意為了陪伴主人而經歷戰爭，這就是差別，其他網友也留言譴責。對此，柏西雅嘉緊急在IG限動發布澄清影片，強調一家人真的只是去國外度假，之後還會回去杜拜，絕對沒有故意棄養瑪雅，並表示會對毀謗她的網友們保留法律權利。

    不少網友質疑，柏西雅嘉聲稱全家人只是短暫出國度假，實際上為了逃離戰火才在此時離開杜拜，痛批她為自己的棄養行為找藉口。（圖擷取自@maddyburciaga IG，本報合成）

