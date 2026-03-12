為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普戰爭操盤手是誰？這名「戎裝外交官」打擊5500目標 關鍵內幕曝光

    2026/03/12 11:32 編譯陳成良／綜合報導
    美國海軍四星上將古柏（Brad Cooper）正指揮對伊朗的軍事行動。其長年深耕中東建立的人脈關係與軍事決斷力，被視為「史詩怒火行動」成敗的關鍵。（歐新社檔案照）

    《華爾街日報》報導，58歲的美國中央司令部司令、海軍四星上將古柏（Brad Cooper）正指揮川普政府對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。這名被同僚形容為「戎裝外交官（a diplomat in uniform）」的指揮官，正利用他在中東深耕多年的人脈關係，主導這場美軍數十年來高風險的作戰任務。

    古柏的人脈網廣泛，曾與以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）共進安息日晚餐，並受阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（MBZ）招待，甚至與敘利亞總統阿塞德（Ahmed al-Sharaa）進行籃球外交。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）公開讚揚古柏是「為此刻而生的人」，強調其以結果為導向的作戰風格符合美軍現階段需求。

    古柏在最新的影片更新中表示，美軍在「史詩怒火行動」中已打擊超過5500個目標，擊沉逾60艘伊朗艦艇。他指稱，美軍行動已對伊朗的無人機與彈道飛彈能力造成重大打擊，並強調美軍戰力正持續增強。這名將領的決斷力在海軍官校時期便已顯現，他曾直接在食堂餐桌上移動番茄醬瓶與餐具，模擬艦隊在真實場景下的布局。

    儘管打擊成果顯著，這場戰爭也讓美軍面臨沉重的代價與爭議。目前已有7名美軍殉職、8人重傷；此外，美軍調查人員認為，極可能是因為美軍誤擊，導致伊朗南部一所女校在空襲中遭毀，造成數十名孩童喪生。隨民調下滑，川普幕僚已私下研議因應措施，防止戰事規模影響11月的期中選舉。

    古柏目前維持與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）的密集溝通。美軍將繼續推動既定的軍事目標，旨在消除伊朗對美國及其鄰國的威脅，並視打擊成效評估結果，調整未來的任務規劃方向。

