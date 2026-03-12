為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    精準打擊！擊毀伊朗美製軍機第一視角 美軍中央司令部再曬新片

    2026/03/12 11:34 即時新聞／綜合報導
    在地面被炸毀的包含美製洛克希德C-130「大力神」運輸機和P-3「獵戶座」海上巡邏機。（圖擷自X）

    在地面被炸毀的包含美製洛克希德C-130「大力神」運輸機和P-3「獵戶座」海上巡邏機。（圖擷自X）

    美軍中央司令部（CENTCOM）今（12日）再度於社群媒體平台X發布精準打擊片，強調伊朗的空中武力正迅速凋零。

    美軍中央司令部今在X發布擊毀多架伊朗軍機的影片，強調伊朗政權的空中力量正在日漸衰落。美軍不僅在防禦伊朗的威脅，我們還在有條不紊地瓦解這些威脅。

    影片中在地面被炸毀的包含美製洛克希德C-130「大力神」運輸機和P-3「獵戶座」海上巡邏機，以及伊爾-76運輸機。伊朗早年在伊斯蘭革命前曾大量採購美製軍機等武器，沿用至今。

