為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本貨櫃船波斯灣遇襲！船體受損人員平安

    2026/03/12 11:19 即時新聞／綜合報導
    日本公司商船三井昨（11）日證實，其貨櫃船「ONE MAJESTY」昨日遭到撞擊。（路透）

    日本公司商船三井昨（11）日證實，其貨櫃船「ONE MAJESTY」昨日遭到撞擊。（路透）

    中東衝突延燒，日本公司商船三井昨（11）日證實，其貨櫃船「ONE MAJESTY」昨日遭到撞擊，船尾出現破洞，所幸無人傷亡，也沒有發生進水或火災，該船仍能自主航行。攻擊事件是否受軍事衝突影響等原因目前尚不明確。

    綜合日媒報導，該貨櫃船昨日凌晨突然發生衝擊與震動，船員隨後確認船尾部出現破洞。該公司說明，現場位置距離因美國與以色列攻擊伊朗後、實際上已遭封鎖的荷姆茲海峽約100公里處的波斯灣內。針對受損原因，該公司表示不明，對於是否遭受攻擊也回應「不知道」。

    受損船舶是由商船三井、日本郵船、川崎汽船共同出資的貨櫃航運公司「海洋網聯船務」（Ocean Network Express）所營運。

    此外，商船三井11日亦證實，日本時間4日停泊於荷姆茲海峽東側阿曼灣時，因上方掉落物導致受損的船舶，也是該公司旗下的原油油輪。當時政府僅對外宣布為日本相關船舶，並未透露隸屬哪家公司。商船三井表示：「將持續以安全為最優先，努力掌握狀況與收集資訊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播