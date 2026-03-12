日本貨櫃船波斯灣遇襲！船體受損人員平安

日本公司商船三井昨（11）日證實，其貨櫃船「ONE MAJESTY」昨日遭到撞擊。（路透）

中東衝突延燒，日本公司商船三井昨（11）日證實，其貨櫃船「ONE MAJESTY」昨日遭到撞擊，船尾出現破洞，所幸無人傷亡，也沒有發生進水或火災，該船仍能自主航行。攻擊事件是否受軍事衝突影響等原因目前尚不明確。

綜合日媒報導，該貨櫃船昨日凌晨突然發生衝擊與震動，船員隨後確認船尾部出現破洞。該公司說明，現場位置距離因美國與以色列攻擊伊朗後、實際上已遭封鎖的荷姆茲海峽約100公里處的波斯灣內。針對受損原因，該公司表示不明，對於是否遭受攻擊也回應「不知道」。

請繼續往下閱讀...

受損船舶是由商船三井、日本郵船、川崎汽船共同出資的貨櫃航運公司「海洋網聯船務」（Ocean Network Express）所營運。

此外，商船三井11日亦證實，日本時間4日停泊於荷姆茲海峽東側阿曼灣時，因上方掉落物導致受損的船舶，也是該公司旗下的原油油輪。當時政府僅對外宣布為日本相關船舶，並未透露隸屬哪家公司。商船三井表示：「將持續以安全為最優先，努力掌握狀況與收集資訊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法