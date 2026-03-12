德國「散熱教父」遭中國廠商詐騙！ 砸百萬買材料「全假貨」

der8auer在影片中展示厚達3公分的鋁板，表示這是製作高階顯卡水冷頭的材料。原本以為這部分的投資是安全的，但檢查到貨箱深處，發現底下墊了大量鋼板。（圖擷取自der8auer YouTube頻道）

在全球硬體圈享有盛名、被譽為「散熱教父」的der8auer（Roman Hartung）近日發布影片，揭露自己遭遇了一場損失慘重的商業詐騙。為了研發生產高端顯示卡水冷頭，他斥資約4萬歐元（約新台幣146萬元）在中國平台上，向2間經營多年、擁有良好評價的供應商訂購大量銅材與鋁板，沒想到收到的卻是表面鍍銅、內部填充廢鋼的「假貨」。

der8auer除了是工程師、超頻專家外，也是散熱品牌「愛馬仕」Thermal Grizzly（暴力熊）的幕後核心推手，他目前也是該品牌共同開發者與產品代言人。他曾主導研發多款深受極限玩家推崇的產品，包括被譽為「散熱膏界標竿」的Kryonaut系列以及液態金屬散熱膏；憑藉對熱傳導性能的近乎執著，他建立起極高的專業聲望，此次他親自把關原料採購卻仍遭精密詐騙，引起全球科技圈討論。

請繼續往下閱讀...

der8auer近日在YouTube發布影片，自嘲自己「像個白癡」。他強調這是一場精心策劃的騙局。由於近期歐洲銅、鋁價格飆升，為了控制成本，der8auer嘗試向中國進口原料。為了分散風險，der8auer分別向2家在「阿里巴巴」平台上經營多年且擁有良好評價的供應商下單，貨品到達後，der8auer開箱檢查尺寸、外觀，並進行初步性質檢驗合格後，便付款簽收。

不料2家皆採取惡意詐騙手法。der8auer指出，收貨後他曾使用掃描式電子顯微鏡（SEM）進行EDX分光分析，確認材料表面為100%純銅；然而在進行CNC銑削加工時，現場竟噴發出大量火花，他才驚覺不對勁。最終透過磁鐵測試，確認整批「銅板」其實是磁性鋼材外層鍍上厚銅，藉此規避初步的理化檢驗。

另一批鋁材包裹更為誇張，貨箱僅有1/3是真正可用的鋁板，剩下則夾雜大量鋼片，甚至有1/3的空間根本是空的。由於鋼板重量大過鋁板，開箱除非進行徹底的檢查，否則從外觀、重量上很難發覺此「灌水」手法。

der8auer表示，這批劣質材料根本不可能作為生產原料，回收價值也極為糟糕。雖然已聯繫供應商，但要在中國採取法律行動維權極其困難，目前他的公司已經面臨現金短缺問題，他決定拍片公開此事，除了向預購客戶致歉說明延誤原因，也以此提醒全球企業在跨國採購時務必更加警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法