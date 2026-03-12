境內2油輪遭伊朗攻擊釀1死 伊拉克宣布關閉所有石油港

2艘在伊拉克巴士拉港（Basra port）的外國油輪遭到伊朗水下無人機攻擊引發爆炸。（圖擷自X）

伊朗再度對鄰國發動攻擊，2艘在伊拉克巴士拉港（Basra port）的外國油輪遭到伊朗水下無人機攻擊引發爆炸，造成至少1人死亡，火勢甚至隨石油外洩擴散至周圍海域，伊拉克宣布關閉包含巴士拉港在內的所有石油港。

據《美聯社》報導，伊拉克官員稱，今（12日）晨伊拉克巴士拉港遭到襲擊，攻擊發生後，救援人員找到1具罹難者遺體，並救助了另外38人，並迫使當局停止該國所有石油碼頭的運作；伊拉克港口總公司總經理法圖西（Farhan al-Fartousi）表示，伊拉克的商業港口仍然開放，但石油碼頭已經關閉。

請繼續往下閱讀...

伊朗聲稱對襲擊事件負責，伊朗國家廣播電視台IRIB報道稱，伊朗今晚使用水下無人機「炸毀了波斯灣的兩艘油輪」。《CNN》報導指出，巴士拉的一名伊拉克安全部門消息人士透露，據信一艘裝有炸藥的伊朗船隻撞擊了這兩艘船隻，目前調查仍在進行中。

伊拉克方面痛批，伊朗這次攻擊侵犯了伊拉克主權，並表示伊拉克保留採取法律行動的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法