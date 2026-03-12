荷姆茲海峽航運幾乎癱瘓 各方籲加強護航

中東戰火使油輪無法安全通過荷姆茲海峽。對此各方開始呼籲，加強荷姆茲海峽護航。（路透）

荷姆茲海峽是石油運輸重要通道，而伊朗的飛彈和無人機襲擊，幾乎使此海峽的航運陷入癱瘓，對此各方開始呼籲，加強荷姆茲海峽護航。

根據《AXIOS》報導，政治風險研究和諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）表示，隨著伊朗軍方加強對商船的攻擊力度，在荷姆茲海峽建立海上保護體系的呼聲日益高漲。

歐亞集團指出，荷姆茲海峽是全球五分之一石油的運輸通道。由於伊朗威脅要攻擊任何過往船隻，使該海峽的通行量「幾乎為零」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）10日在簡報會上聲稱，美國海軍目前尚未為任何油輪或船隻提供護航。但她強調，總統川普曾說若有必要，將在適當時候毫不猶豫地選擇護航。

美國能源部發言人10日也在一封電子郵件中說，美國正在密切關注局勢，與行業領袖溝通，並要求美軍制定更多方案，以確保荷姆茲海峽海峽暢通，包括海軍護送油輪的可能性。

另外歐亞集團指出，聯合海事訊息中心（Joint Maritime Information Center）的評估顯示，海事產業關係人應預期在「條件允許」時，會有1套旨在確保船舶安全流動的周密且有條理的計畫。

但歐亞集團也說，計畫可能要到3月底，甚至4月初才能完全建立。

