「臥槽，趕緊走！」中國船員拍到伊朗轟炸儲油槽 瞬間淪火海

「臥槽，趕緊走！」中國船員拍到伊朗轟炸儲油槽 瞬間淪火海2026/03/12 11:38 即時新聞／綜合報導
中國船員據稱拍到伊朗無人機襲擊阿曼港口儲油設施。（翻攝自微博）
伊朗為報復美以軍事行動持續打擊中東鄰國，昨（11）日甚至出動無人機襲擊阿曼薩拉拉港（Salalah Port）石油儲存設施，有中國船員疑拍到轟炸過程，嚇得連呼「臥槽」、「真炸啦！」、「趕緊走！」
阿曼官方昨證實，薩拉拉港的石油儲存設施遭無人機擊中引發大火，消防部門正在努力控制火勢，強調「可能需要一些時間」，但未提供更多細節。阿曼能源部官員表示，該國的石油供應和石油衍生性商品供應並未受到影響。
隨後社群平台流傳1段據稱中國籍船員目擊伊朗無人機轟炸阿曼儲油槽的影片，畫面顯示伊朗的Shahed-136無人機，低飛直接衝撞儲油槽，瞬間爆炸起火，滾滾黑煙和火球直竄天際，相當驚人，船員慌亂地多次以普通話驚呼「臥槽」、「真炸啦！」、「打起來了！趕緊走！」
影片不僅清晰紀錄攻擊過程，網友還發現船員身穿印有簡體字「輝海船務」字樣的制服。
中國船員據稱拍到伊朗無人機襲擊阿曼港口儲油設施。（翻攝自微博）