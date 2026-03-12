驚魂！印度客機「硬著陸」卡死跑道 泰國普吉島機場慘癱瘓7小時

印度快運航空班機降落時發生硬著陸，導致泰國普吉島機場癱瘓長達7小時。（擷取自普吉島國際機場臉書）

泰國普吉島國際機場昨（11）日發生一起驚險事故，印度快運航空（Air India Express）編號IX938班機在降落時疑似故障，前起落架未能正常放下，導致飛機以「硬著陸」方式強行降落，機身在跑道上摩擦刮行，造成機場起降一度癱瘓7小時。

綜合泰媒報導，印度快運航空這架波音737MAX 8當時由印度海得拉巴（Hyderabad）飛抵普吉島，機上載有133名乘客及7名機組人員，共計140人。事故發生於當地時間上午11時20分，由於前起落架損壞，飛機在接觸地面後無法導向，直接卡在跑道中心動彈不得。

請繼續往下閱讀...

這起意外導致普吉島機場航班大亂，跑道被迫封閉長達7小時進行故障排除，許多飛往普吉島的班機必須轉降他處。所幸機上140人最終全數安全撤離並進入航廈，無人傷亡。

普吉島警方表示，目前已與機場管理方及航空公司達成協調，除了安置受影響乘客，也正全力調查起落架故障的具體原因。

機上140名乘客及組員平安無事，由警方引導至航廈。（擷取自普吉島觀光警察臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法