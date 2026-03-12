閉眼扣扳機！北韓釋出金主愛開槍照 專家：正塑造接班領袖

北韓領導人金正恩女兒金主愛（中）在軍需工廠內試射新型手槍。分析指出，平壤當局釋出這類開槍畫面，意在持續為她塑造未來的軍事接班領袖形象。（美聯社）

北韓官方釋出領導人金正恩女兒金主愛（音譯）射擊手槍的照片。分析人士指出，平壤正持續塑造她的軍事領袖形象，再度引發外界對接班布局的揣測。

據《法新社》報導，北韓官方《朝中社》（KCNA）發布了一系列金正恩與金主愛視察一座主要軍需工廠的照片。畫面顯示，金主愛閉著一隻眼睛瞄準並擊發手槍，槍口還噴出火焰。這座工廠主要生產新型手槍與其他便攜式輕武器，金正恩本人也在現場親自測試了該款新型武器，並對其卓越性能表達滿意。

在這場視察活動中，金氏父女皆穿著相配的黑色皮衣：這種裝扮在北韓社會中長期被視為最高權力的象徵。南韓慶南大學北韓問題專家林乙哲（音譯）指出，儘管金主愛年紀尚輕，但平壤政權顯然正試圖為她培養強大且令人敬畏的女性形象。分析指出，這類畫面意在傳達她具備軍事領袖形象。

金氏家族數十年來以鐵腕統治北韓，圍繞其「白頭山血統」的個人崇拜主宰了該國的政治與社會運作。金主愛首次於2022年陪同父親出席洲際彈道飛彈試射活動時進入公眾視野。

在上個月北韓勞動黨大會閉幕期間的官方照片中，金主愛佔據了顯著位置。繼先前曝光她手持步槍射擊的影像後，平壤當局再度釋出這批手槍射擊畫面，持續透過具體的軍事行動視覺，對外釋放其接班地位的強烈政治訊號。

