鐵穹神話破滅？真主黨百枚火箭齊射以色列 攔截率降至約5成

以色列鐵穹防空系統攔截飛彈於2月28日特拉維夫夜空留下交織軌跡。面對真主黨100枚火箭彈的飽和攻擊，這套防線的攔截率在極限壓力下出現明顯缺口。（法新社）

黎巴嫩真主黨11日向以色列發射約100枚火箭彈，使以色列著名的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統承受巨大壓力。以色列國防軍（IDF）消息人士向《紐約郵報》表示，在敵方飽和攻擊下，其中僅約一半的來襲目標被成功攔截。

據《紐約郵報》報導，美以聯軍針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第12天，代理人戰場的火網正持續升級。一名以色列軍方匿名消息人士指出，真主黨在當日發動的百枚火箭齊射，已對以軍引以為傲的防禦體系造成實質挑戰。

這場密集的空中打擊，對以色列防空網進行了極限測試。內部消息指稱，真主黨單次大規模齊射約100枚火箭彈，讓鐵穹系統面臨嚴峻的飽和攻擊壓力，最終攔截率降至約五成。軍事分析指出，鐵穹系統雖然對於單次或少量的火箭攻擊具備極高攔截率，但在短時間內面對大量齊射時，系統偵測與攔截能力可能因目標過多而受限。

以軍反擊：籌備地面軍事行動

面對防空網出現缺口，以色列空軍正全面打擊黎巴嫩境內的真主黨發射陣地與基礎設施。以色列軍方發言人強調，IDF絕不容忍平民安全受到威脅，將對敵方採取強硬的反制手段。知情官員透露，除了目前的空中打擊外，以軍已開始籌備針對黎巴嫩南部的地面進攻，意圖透過實體控制徹底清除威脅邊境的火箭發射點。

以色列官方已要求北部與中部地區民眾遵循避難指引，隨時準備防範可能升級的跨國界攻擊。以色列官員形容真主黨此次攻勢為自殺式襲擊，並預告以軍將展開毀滅性報復。這場為期12天的衝突已進入關鍵節點，雙方的軍事對抗力道與防空體系的韌性，將持續成為後續戰局的觀察重點。

